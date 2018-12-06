Битва за Москву: ФК «Урал» не уступил «Спартаку» на выезде в Кубке России

ФК «Урал» сыграл свой первый четвертьфинальный матч в рамках Кубка России. Игра, в рамках двухматчевого противостояния проходила в Москве. Футболисты в белой гостевой форме пропустили первыми, но смогли свести поединок в ничью. О том, почему футболисты с берегов Исети могли, как проиграть, так и выиграть с равной вероятностью в материале «КП».

С самого начала футбольный матч напоминал теннис. Нет. Дело вовсе не в том, что мяч летал по воздуху. Просто и та и другая команда попеременно совершали опасные атаки. То ФК «Урал», чуть не забивает гол, то голкипер екатеринбуржцев Ярослав Годзюр достает мяч из под перекладины.

В первом тайме футболисты не спешили перемещать футбольный снаряд по полю. То и дело слышались крики тренеров: «Быстрее должен мяч ходить!».

Футболисты обеих команд приглядывались друг к другу, будто бы не играли совсем недавно в рамках Премьер-Лиги на этом же поле. Но удары по воротам, тем не менее, периодически возникали

На 25-й минуте опасно пробил уральский голландец Отман Эль-Кабир, но мяч разминулся с углом ворот.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Спустя пару минут спартаковец Артем Тимофеев пробил головой по воротам, но защитник «Урала» Михаил Меркулов помешал сделать точный удар.

Ближе к концу тайма «Урал» стал похож на неопытного ухажера. Старался доминировать, но не был достаточно настойчив. Тем не менее, по угловым ударам в первой части игры «шмели» были безусловными лидерами: 5:0.

На 43-й минуте очень активный Кабир совершил скоростной прорыв, но мяч снова не попал в ворота. В целом, игрок с прозвищем «летучий голландец» был самым активным в составе «Урала» в первой половине встречи.

Второй тайм полностью отличался от первого. И «Спартак» и «Урал» играли намного агрессивнее, создавая большое число острых моментов.

В дебюте второго тайма легионер красно-белых Луис Адриано плотно и опасно пробил в угол. Но опытный Годзюр смог достать мяч в прыжке.

Но тут двойной удар от Ханни изменил расклады в сторону москвичей.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На 48–й минуте алжирец пробил по воротам урала. Второй из них завершился голом: 1:0. Спустя всего три минуты полузащитник«Урала» Николай Димитров мог сравнять счет, но не попал по воротам с линии штрафной. При этом болгару никто не мешал приблизиться к воротам и нанести более точный удар.

Буквально уже в следующей атаке Адриано мог забить второй мяч, но Годзюр спас ворота.

На 60-й минуте опасно выходил на ворота форвард «Урала» Владимир Ильин, но рывок голкипера смутил нападающего и мяч полетел выше ворот.

Спустя всего семь минут Ильин реабилитировался, мастерски пробив головой точно в цель. Счет стал равным: 1:1. Интересно, что форвард оранжево-черных отправился праздновать успех к центральной фанатской трибуне соперника.

После гола Владимира Ильина пошел снег. Возможно, оттого что воспитанник питерского футбола, наконец - то забил (с сентябрьского матча с «Енисеем», лучший форвард РФПЛ весны 2017 года не отмечался голами).

Стоит отметить, что 26-летний нападающий забил гол в своем фирменном стиле. С фланговой подачи головой. Именно так Владимир забил большую часть голов в элитном дивизионе. Тем не менее, «Спартак» мог забить еще один гол. На 74-й минуте Зе Луиш отправил мяч в сетку, но оказался в положении вне игры.

На 89-й минуте и «Урал» мог решить судьбу матча. Но мяч попал во вратаря и, не удалось протолкнуть его в ворота.

Таким образом, первая игра четвертьфинала не выявила победителя.

Ответная встреча состоится в феврале 2019 года на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге.