2018-12-06T10:09:26+03:00
Спорт

Битва за Москву: ФК «Урал» не уступил «Спартаку» на выезде в Кубке России

Екатеринбуржцы создали много голевых моментов, но не реализовали их
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

ФК «Урал» сыграл свой первый четвертьфинальный матч в рамках Кубка России. Игра, в рамках двухматчевого противостояния проходила в Москве. Футболисты в белой гостевой форме пропустили первыми, но смогли свести поединок в ничью. О том, почему футболисты с берегов Исети могли, как проиграть, так и выиграть с равной вероятностью в материале «КП».

С самого начала футбольный матч напоминал теннис. Нет. Дело вовсе не в том, что мяч летал по воздуху. Просто и та и другая команда попеременно совершали опасные атаки. То ФК «Урал», чуть не забивает гол, то голкипер екатеринбуржцев Ярослав Годзюр достает мяч из под перекладины.

В первом тайме футболисты не спешили перемещать футбольный снаряд по полю. То и дело слышались крики тренеров: «Быстрее должен мяч ходить!».

Футболисты обеих команд приглядывались друг к другу, будто бы не играли совсем недавно в рамках Премьер-Лиги на этом же поле. Но удары по воротам, тем не менее, периодически возникали

На 25-й минуте опасно пробил уральский голландец Отман Эль-Кабир, но мяч разминулся с углом ворот.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Спустя пару минут спартаковец Артем Тимофеев пробил головой по воротам, но защитник «Урала» Михаил Меркулов помешал сделать точный удар.

Ближе к концу тайма «Урал» стал похож на неопытного ухажера. Старался доминировать, но не был достаточно настойчив. Тем не менее, по угловым ударам в первой части игры «шмели» были безусловными лидерами: 5:0.

На 43-й минуте очень активный Кабир совершил скоростной прорыв, но мяч снова не попал в ворота. В целом, игрок с прозвищем «летучий голландец» был самым активным в составе «Урала» в первой половине встречи.

Второй тайм полностью отличался от первого. И «Спартак» и «Урал» играли намного агрессивнее, создавая большое число острых моментов.

В дебюте второго тайма легионер красно-белых Луис Адриано плотно и опасно пробил в угол. Но опытный Годзюр смог достать мяч в прыжке.

Но тут двойной удар от Ханни изменил расклады в сторону москвичей.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На 48–й минуте алжирец пробил по воротам урала. Второй из них завершился голом: 1:0. Спустя всего три минуты полузащитник«Урала» Николай Димитров мог сравнять счет, но не попал по воротам с линии штрафной. При этом болгару никто не мешал приблизиться к воротам и нанести более точный удар.

Буквально уже в следующей атаке Адриано мог забить второй мяч, но Годзюр спас ворота.

На 60-й минуте опасно выходил на ворота форвард «Урала» Владимир Ильин, но рывок голкипера смутил нападающего и мяч полетел выше ворот.

Спустя всего семь минут Ильин реабилитировался, мастерски пробив головой точно в цель. Счет стал равным: 1:1. Интересно, что форвард оранжево-черных отправился праздновать успех к центральной фанатской трибуне соперника.

После гола Владимира Ильина пошел снег. Возможно, оттого что воспитанник питерского футбола, наконец - то забил (с сентябрьского матча с «Енисеем», лучший форвард РФПЛ весны 2017 года не отмечался голами).

Стоит отметить, что 26-летний нападающий забил гол в своем фирменном стиле. С фланговой подачи головой. Именно так Владимир забил большую часть голов в элитном дивизионе. Тем не менее, «Спартак» мог забить еще один гол. На 74-й минуте Зе Луиш отправил мяч в сетку, но оказался в положении вне игры.

На 89-й минуте и «Урал» мог решить судьбу матча. Но мяч попал во вратаря и, не удалось протолкнуть его в ворота.

Таким образом, первая игра четвертьфинала не выявила победителя.

Ответная встреча состоится в феврале 2019 года на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обзор матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура четвертьфинала Кубка России по футболу Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Обзор матча Спартак - Урал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Кубка России по футболу Спартак - Урал 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Спартак - Урал 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24
Свердловские власти заявили о слишком вялой бизнес-конкуренции в регионе
В Екатеринбурге за 50 миллионов отремонтируют уникальную ледовую арену
Свердловчанка отсудила 1,7 миллиона рублей за поздно построенную квартиру
ЦИК РФ назвал главного кандидата на пост нового главы свердловского избиркома
На Среднем Урале сократилось число оштрафованных за пьяную езду
Ключевая премия N1.RU: в Свердловской области выберут профессионалов в области недвижимости
В Екатеринбурге машина Яндекс.такси столкнулась с бетономешалкой
В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали 200 человек
Реалити-шоу для предпринимателей
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в 2019 году
Глава Верхнего Тагила потратил на несуществующие духовки для детского сада 15 миллионов рублей
В Екатеринбурге увольняется директор «Спецавтобазы»
Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях
Уральские автомобилисты накануне Нового года построят из своих машин гигантскую елку
В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов
Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей
На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы