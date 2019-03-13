«МИРА» - центр внимания к вашему здоровью
Медицинский Центр «Мира» – многопрофильный центр, где есть все необходимое для поддержания и восстановления здоровья: опытные врачи, современное оборудование, более 1500 видов анализов, удобная онлайн запись, комфортная обстановка.
В медицинском центре «МИРА» вы получите качественную диагностическую и лечебную помощь – потому что здесь работают настоящие профессионалы!
Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"
- Консультации по любым вопросам здоровья у лучших специалистов
- Широкий спектр лабораторной, функциональной и УЗИ диагностики
- Профессиональная косметология и все виды массажа для здоровья и красоты
- Бережное ведение беременности с любого триместра
Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"
- Школа подготовленных родов и будущих родителей
- Детские программы наблюдения с рождения до школы
- Комплексные программы обследования женского и мужского здоровья
- Возможность оформления больничного листа и вызова врача на дом
- Школьная и ясельная комиссии в комфортных условиях
Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"
МИРАвой стандарт качества услуг
Наши пациенты должны быть не только здоровы, но и довольны! За этим тщательно следит и администрация Медицинского центра, и сами клиенты. Все пожелания посетителей тщательно рассматриваются, благодаря отзывам и замечаниям наших пациентов «МИРА» развивается и совершенствуется.
Самое современное оборудование для диагностики и контроля течения заболевания обеспечивает надежность обследования и точность диагноза. При необходимости Вам предложат проведение диагностических исследований, таких как: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ФГС.
Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"
Вы можете быть уверены в назначениях и рекомендациях наших специалистов, ведь персонал мы подбираем очень тщательно и в каждом уверены на все 100%. У нас МИРАвые врачи!
Для решения ваших проблем наши специалисты предложат индивидуальный план диагностики, и по результатам обследования, наиболее эффективный план лечения и реабилитации. Причем постараются сделать так, чтобы лечение не сильно ударило по карману.
Наши преимущества:
- высокий профессиональный уровень врачей
- только нужные рекомендации и назначения
- медицинское оборудование экспертного класса
- взрослое и детское отделение
- более 1500 лабораторных исследований и тестов
- онлайн запись на прием через сайт
Мы делаем все, чтобы пациенты испытывали положительные эмоции от посещения врача, ведь хорошее настроение – важный фактор отличного самочувствия.
Приходите! Мы всегда готовы помочь.
Телефон 224-20-56 (круглосуточно)
8 Марта, 171 (метро «Чкаловская»)
Режим работы:
Пн-Пт: 7.30 – 20.00
Сб: 8.00 – 20.00
Вс: 9.00 – 16.00
ИСТОЧНИК KP.RU