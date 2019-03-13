«МИРА» - центр внимания к вашему здоровью

Медицинский Центр «Мира» – многопрофильный центр, где есть все необходимое для поддержания и восстановления здоровья: опытные врачи, современное оборудование, более 1500 видов анализов, удобная онлайн запись, комфортная обстановка.

В медицинском центре «МИРА» вы получите качественную диагностическую и лечебную помощь – потому что здесь работают настоящие профессионалы!

Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"

- Консультации по любым вопросам здоровья у лучших специалистов

- Широкий спектр лабораторной, функциональной и УЗИ диагностики

- Профессиональная косметология и все виды массажа для здоровья и красоты

- Бережное ведение беременности с любого триместра

Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"

- Школа подготовленных родов и будущих родителей

- Детские программы наблюдения с рождения до школы

- Комплексные программы обследования женского и мужского здоровья

- Возможность оформления больничного листа и вызова врача на дом

- Школьная и ясельная комиссии в комфортных условиях

Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"

МИРАвой стандарт качества услуг

Наши пациенты должны быть не только здоровы, но и довольны! За этим тщательно следит и администрация Медицинского центра, и сами клиенты. Все пожелания посетителей тщательно рассматриваются, благодаря отзывам и замечаниям наших пациентов «МИРА» развивается и совершенствуется.

Самое современное оборудование для диагностики и контроля течения заболевания обеспечивает надежность обследования и точность диагноза. При необходимости Вам предложат проведение диагностических исследований, таких как: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ФГС.

Фото: предоставлено медицинским центром "Мира"

Вы можете быть уверены в назначениях и рекомендациях наших специалистов, ведь персонал мы подбираем очень тщательно и в каждом уверены на все 100%. У нас МИРАвые врачи!

Для решения ваших проблем наши специалисты предложат индивидуальный план диагностики, и по результатам обследования, наиболее эффективный план лечения и реабилитации. Причем постараются сделать так, чтобы лечение не сильно ударило по карману.

Наши преимущества:

- высокий профессиональный уровень врачей

- только нужные рекомендации и назначения

- медицинское оборудование экспертного класса

- взрослое и детское отделение

- более 1500 лабораторных исследований и тестов

- онлайн запись на прием через сайт

Мы делаем все, чтобы пациенты испытывали положительные эмоции от посещения врача, ведь хорошее настроение – важный фактор отличного самочувствия.

Приходите! Мы всегда готовы помочь.

Телефон 224-20-56 (круглосуточно)

8 Марта, 171 (метро «Чкаловская»)

Режим работы:

Пн-Пт: 7.30 – 20.00

Сб: 8.00 – 20.00

Вс: 9.00 – 16.00