2019-03-12T08:58:57+03:00
Происшествия

Опубликовано фото записки, из-за которой самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Баку

Ее нашли в туалете
Олег Галимов
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Самолет сделал несколько кругов над Каспийским морем, чтобы снизить высотуСамолет сделал несколько кругов над Каспийским морем, чтобы снизить высотуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одной из главных новостей вчерашней повестки дня стало сообщение об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний», который выполнял рейс из Бахрейна в Москву.

Экипаж судна подал сигнал бедствия после того, как в туалете была найдена записка с сообщением о бомбе.

- При выполнении рейса экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Когда самолет приземлился в столице Азербайджана пассажиров расселили в отель, а самолет обыскали спецслужбы. Этой ночью Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал фотографию записки.

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

- Так выглядела та самая записка, оставленная в туалете самолёта Бахрейн - Москва «Уральских авиалиний», которая переполошила все экстренные службы Азербайджана. Сейчас все пассажиры в гостинице, а вылетят они домой уже завтра утром, - сообщает автор поста.

Всего на борту было 216 пассажиров, в том числе 9 детей, и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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