2019-03-11T14:39:31+03:00
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Азербайджане

До этого лайнер сделал несколько кругов над Каспийским морем
Олег Галимов
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В пресс-службе авиакомпании пока не комментируют инцидентВ пресс-службе авиакомпании пока не комментируют инцидентФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 1116, выполняющий рейс из Бахрейна в столичный аэропорт Домодедово, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Баку. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Фото: flightradar24.ru

Фото: flightradar24.ru

На данный момент известно, что незадолго до посадки самолет сделал несколько кругов над Каспийским морем. Причина экстренной посадки пока неизвестна.

Фото: flightradar24.ru

Фото: flightradar24.ru

В пресс-службе «Уральских авиалиний» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

На сайте Домодедово появилась информация о том, что самолет сел в Баку. Но время прибытия в столицу неизвестна. Фото: скриншот

На сайте Домодедово появилась информация о том, что самолет сел в Баку. Но время прибытия в столицу неизвестна. Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU

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