Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Азербайджане
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 1116, выполняющий рейс из Бахрейна в столичный аэропорт Домодедово, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Баку. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Фото: flightradar24.ru
На данный момент известно, что незадолго до посадки самолет сделал несколько кругов над Каспийским морем. Причина экстренной посадки пока неизвестна.
Фото: flightradar24.ru
В пресс-службе «Уральских авиалиний» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
На сайте Домодедово появилась информация о том, что самолет сел в Баку. Но время прибытия в столицу неизвестна. Фото: скриншот
ИСТОЧНИК KP.RU