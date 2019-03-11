Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Азербайджане

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 1116, выполняющий рейс из Бахрейна в столичный аэропорт Домодедово, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Баку. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Фото: flightradar24.ru

На данный момент известно, что незадолго до посадки самолет сделал несколько кругов над Каспийским морем. Причина экстренной посадки пока неизвестна.

Фото: flightradar24.ru

В пресс-службе «Уральских авиалиний» пообещали прокомментировать ситуацию позже.