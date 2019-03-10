«Погибли 600 маленьких поросят»: на Урале горела свиноферма

На свинокомплексе «Уральский», что под Богдановичем произошел пожар. Пламя вспыхнуло в цехе репродукции одной из ферм. Пожарная сигнализация сработала своевременно, уверяют спасатели, однако жертв все равно избежать не удалось.

- Помещение цеха самостоятельно покинули 2 рабочих, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших среди людей нет. Из-за задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.

Как выяснилось позже, огонь вспыхнул в системе приточной вентиляции. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Чтобы потушить его понадобились усилия девяти сотрудников МЧС и 9 минут работы.

- По предварительным данным причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования, - добавили в МЧС.