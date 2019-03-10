2019-03-10T09:39:40+03:00
Происшествия

«Погибли 600 маленьких поросят»: на Урале горела свиноферма

Пламя вспыхнуло в приточной вентиляции, из-за чего животные отравились дымом
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Также из-за дыма погибли 52 свиноматки.Также из-за дыма погибли 52 свиноматки.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

На свинокомплексе «Уральский», что под Богдановичем произошел пожар. Пламя вспыхнуло в цехе репродукции одной из ферм. Пожарная сигнализация сработала своевременно, уверяют спасатели, однако жертв все равно избежать не удалось.

- Помещение цеха самостоятельно покинули 2 рабочих, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших среди людей нет. Из-за задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.

Как выяснилось позже, огонь вспыхнул в системе приточной вентиляции. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Чтобы потушить его понадобились усилия девяти сотрудников МЧС и 9 минут работы.

- По предварительным данным причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале в пожаре пострадали две девочки
Баскетболисты «Урала» одолели команду тренера из фильма «Движение вверх» со счетом 74:69
В Екатеринбурге в Прощеное воскресенье пройдет праздничное богослужение
На Урале на 1,5 месяца закроют движение для большегрузов
Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов
Трое в больнице: на трассе Екатеринбург-Серов столкнулись три ВАЗа и Renault
Праздничный матч: волейболистки «Уралочки» разгромили на домашнем паркете «Сахалин»
Вместо коммунальщиков с окраин Екатеринбурга снег будет убирать «Уральский пельмень» Мясников
Проверка слуха: в Екатеринбурге охранник «Бургер Кинга» избил посетителя
В центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, требовавших хлеба и роз
В Международный женский день в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую маму
Мэр Екатеринбурга утвердил приватизацию скандальной школьной столовой «Золушка»
В Екатеринбурге в преддверии 8 марта дамам предлагают сделать фото с коробкой от iPhone X
Не смогли найти: на Урале в пожаре погибла двухлетняя девочка
На Химмаше мужчина сорвался с крыши во время уборки снега
В Екатеринбурге на Юмашева на припаркованные машины рухнула стена дома