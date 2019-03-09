2019-03-09T11:58:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге автоледи сбила маму с коляской за неубранные собачьи какашки

В результате наезда женщина упала и разбила колени и локти
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пострадавшая женщина уже зафиксировала травмы и написала заявление в полициюПострадавшая женщина уже зафиксировала травмы и написала заявление в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Празднование Международного женского дня закончился для двух соседок из Екатеринбурга травмами и заявлением в полицию. А яблоком раздора в конфликте между дамами стали собачьи фекалии. Об этом "Комсомолке" рассказали в Уральском родительском комитете, который взял инцидент на контроль и намерен в нем разобраться.

Происшествие случилось 8 марта в коллективном саду на Чусовском тракте. Молодая супружеская пара с годовалым ребенком вышла прогуляться, но вместо запланированного променада оказалась под колесами иномарки.

Фото: скрин из соцсетей

Фото: скрин из соцсетей

- По словам пострадавшей женщины, соседка попросила их убрать за собакой. Семья отказалась, в ответ на это автолюбительница села за руль своего Hyundai и наехала на людей, - рассказал председатель Комитета Евгений Жабреев. - Мы просим подключиться разбирательству уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

В Уральском Родительском Комитете не исключают, что женщина-водитель могла быть пьяна, поскольку инцидент пришелся на день праздника 8 Марта.

В результате наезда автоледи малыш и его отец не пострадали, а вот мама упала, получив ушибы коленей и локтя. На данный момент женщина написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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