Родственники фотографа Лошагина решили отсудить у него 7 миллионов рублей

Мать и отец убитой модели Юлии Прокопьевой, а также бывшая жена Дмитрия Лошагина намерены через суд выбить из него долги по алиментам и моральному вреду. Для этого они будут добиваться через суд ареста его знаменитого лофта, где и была убита светская львица.

- Мы объединимся и подадим общий иск, - рассказал «КП» адвокат Иван Волков. – Сейчас его лофт оценивают в 50 миллионов рублей.

Общая сумма иска, поданного матерью убитой Светланой Рябовой и экс-женой Татьяной Лошагиной, составит порядка 7 миллионов рублей. Бывшей жене фотограф должен 2,5 миллионов рублей по алиментам, а матери убитой модели Татьяне Рябовой он обязан выплатить по решению суда 2,3 миллиона, но пока перечислил лишь 120 тысяч.

Лошагин убил жену в 2013 году, но лишь через 2 года отправился за решеткуФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 лишения свободы за убийство жены. Пару месяцев назад он потребовал от тещи выплатить за него половину кредита в 1,6 миллиона рублей, а также деньги за 1/2 доли от двух Audi TT. Но в итоге суд Нижнего Тагила назначил ему лишь 285 тысяч, которые он все равно не получит.

Уже через два года он сможет претендовать на УДО, а недавно фотографа-убийцу перевели из ИК № 54 Новой Ляли в екатеринбургскую колонию. Поводом для этого стало его заявление о том, что ему приходилось «платить за сексуальную безопасность».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/687394" frameborder="0"></iframe> Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Секс, ложь и бегство в Италию: почему именно муж убил Юлию Лошагину? Из-за чего фотограф и модель поссорились на последней вечеринке? Зачем Лошагин уверял следователей, что жена улетела в Рим? И как Дмитрий умудрялся общаться с мертвой женой в СИЗО? (Подробности)