2019-03-07T14:30:33+03:00
Общество

Родственники фотографа Лошагина решили отсудить у него 7 миллионов рублей

Они объединятся и подадут коллективный иск
Олег Галимов
Поделиться:
Он задолжал теще и бывшей женеОн задолжал теще и бывшей женеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мать и отец убитой модели Юлии Прокопьевой, а также бывшая жена Дмитрия Лошагина намерены через суд выбить из него долги по алиментам и моральному вреду. Для этого они будут добиваться через суд ареста его знаменитого лофта, где и была убита светская львица.

- Мы объединимся и подадим общий иск, - рассказал «КП» адвокат Иван Волков. – Сейчас его лофт оценивают в 50 миллионов рублей.

Общая сумма иска, поданного матерью убитой Светланой Рябовой и экс-женой Татьяной Лошагиной, составит порядка 7 миллионов рублей. Бывшей жене фотограф должен 2,5 миллионов рублей по алиментам, а матери убитой модели Татьяне Рябовой он обязан выплатить по решению суда 2,3 миллиона, но пока перечислил лишь 120 тысяч.

Лошагин убил жену в 2013 году, но лишь через 2 года отправился за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лошагин убил жену в 2013 году, но лишь через 2 года отправился за решеткуФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 лишения свободы за убийство жены. Пару месяцев назад он потребовал от тещи выплатить за него половину кредита в 1,6 миллиона рублей, а также деньги за 1/2 доли от двух Audi TT. Но в итоге суд Нижнего Тагила назначил ему лишь 285 тысяч, которые он все равно не получит.

Уже через два года он сможет претендовать на УДО, а недавно фотографа-убийцу перевели из ИК № 54 Новой Ляли в екатеринбургскую колонию. Поводом для этого стало его заявление о том, что ему приходилось «платить за сексуальную безопасность».

Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Секс, ложь и бегство в Италию: почему именно муж убил Юлию Лошагину? Из-за чего фотограф и модель поссорились на последней вечеринке? Зачем Лошагин уверял следователей, что жена улетела в Рим? И как Дмитрий умудрялся общаться с мертвой женой в СИЗО? (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На Урале убили известную модель»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе в канун 8 Марта наградили 100 лучших женщин
В ночь на 8 марта закроют движение по трассе Екатеринбург – Тюмень
В Екатеринбурге труп мужчины пролежал 4 часа на тротуаре
«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Магадан
В екатеринбургском метро вооруженные военные устроили фотосессию с балеринами
Зернистая с золотистым: в аэропорту «Кольцово» изъяли 450 кг опасной икры
В Свердловской области сократили количество детских домов
На Урале молодой человек убил своего отца, ударив его 57 раз ножом
На ремонт десяти километров ЕКАДа власти потратят 162 миллиона рублей
Опыт у нас есть: Губернатор Свердловской области назвал главного по Универсиаде-2023
Вера Брежнева встретится в Екатеринбурге с ВИЧ-активистами
Екатеринбуржцы задолжали энергетикам 270 миллионов за тепло и воду
Лягушка Шахрин и лягушка Свердлов: Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с необычными персонажами
Успевайте рожать: через два года на Урале появится еще 14 мест в яслях
В Екатеринбурге биолога величают академиком в названии улицы, хотя он им не был
В Екатеринбурге 8 марта главную площадь займут противницы праздника
В Екатеринбург к 8 марта привезли 400 тонн роз, тюльпанов и орхидей
Нижнему Тагилу область выделила 1,3 миллиарда рублей на школу, садики и дороги
Проверка слуха: в Москве пассажиров «Уральских авиалиний» спускали с самолета по надувному трапу
«Лети, дорогой»: скончался бывший барабанщик уральской группы «Курара»