2019-03-06T15:41:03+03:00
Экономика

Сервис поиска забытых в пассажирских поездах вещей запущен на сайте ОАО «РЖД»

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Пассажиры порой забывчивыПассажиры порой забывчивыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут воспользоваться сервисом поиска забытых вещей, который начал работать на официальном сайте «РЖД».

Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам»/ «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Фото: сайт РЖД

Фото: сайт РЖД

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей. Отметим, поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Раньше по вопросам забытых и оставленных в поездах формирования АО «ФПК» вещей граждане чаще всего обращались в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00. Сообщение из информационного центра передавали компании – перевозчику. Так, с начала 2019 года в адрес Уральского филиала АО «ФПК» поступило более 150 заявок о забытых вещах. Как правило, пассажиры оставляют в поездах документы, электронику (телефоны, планшеты, электронные книги, зарядные устройства, наушники), одежду, пакеты с личными вещами, кошельки и косметички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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