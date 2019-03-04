Первый подарок к 300-летию: губернатор пообещал Екатеринбургу деревню к Универсиаде

Президент России Владимир Путин предложил провести Универсиаду-2023 года в Екатеринбурге. Это может стать замечательным подарком к 300-летнему юбилею уральской столицы.

Екатеринбург вновь представят миру

Свое предложение президент озвучил на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта, которая прошла в Красноярске. На мероприятии Путин подчеркнул, что XXXII Всемирную летнюю универсиаду в Екатеринбурге постараются провести на самом высшем уровне, если федерация доверит России организовать это событие.

- В Екатеринбурге хорошо развита промышленность и сфера образования, - подчеркнул глава государства.

Участники встречи решили уточнить у Владимира Путина, рассматривает ли он другие города для проведения столь масштабного события. На что президент ответил, что у него есть время для раздумий на этот счет, но все-таки пока в приоритете именно Екатеринбург.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, также присутствовавший на встрече, тут же отреагировал на предложение президента.

- Проведение летней Универсиады 2023 года станет отличным подарком к 300-летию города, - заверил он участников разговора.

В начале года на заседании комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований была согласована заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Теперь международной комиссии предстоит посетить уральскую столицу на готовность к проведению международного мероприятия. Решение о том, где в 2023 году пройдет Универсиада, примут в Неаполе в начале июля этого года.

А ведь у Екатеринбурга есть большой опыт проведения знаковых мероприятий. В 2009 году именно у нас прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Тогда город посетили несколько президентов других стран, а также руководство России. Кроме этого, в столице региона проводят чемпионаты по парикмахерскому искусству, а прошлым летом в Екатеринбурге состоялись четыре матча ЧМ-2018 по футболу.

Президент поддержал кандидатуру уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ

Город получит деревню

К Универсиаде, по словам губернатора Евгения Куйвашева, в Екатеринбурге построят новые транспортные узлы и развязки, а также новые спортивные объекты.

- Соревнования должны будут пройти на 18-ти спортивных сооружениях, 13 из которых уже построены, а еще 5 появятся в ближайшие годы: это арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, теннисный центр и Дворец водных видом спорта, - отметил глава региона.

Но главным новшеством для города по случаю Универсиады станет современная деревня, которую Уральский федеральный университет сможет использовать после проведения международного события.

И все это в Екатеринбурге в случае победы заявки построят на федеральные и местные деньги. А их городу выделят немало, общий размер инвестиций превысит 56 миллиардов рублей – столько Москва уральской столице еще не давала. Больше 30 миллиардов пойдет на создание строительной инфраструктуры.

- Эти деньги придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе. Нет никаких сомнений в том, что наш регион достоин принять крупные международные соревнования, - подчеркнул глава региона.