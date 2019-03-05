2019-03-05T07:51:24+03:00
Общество

От фельдшера «скорой» до сотрудницы электростанции: в Екатеринбурге прошел кастинг обладательниц пышных форм

Смотрим фоторепортаж отбора аппетитных участниц
Олег Галимов
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Обязательное условие для отбора - 48 размер одежды и большеОбязательное условие для отбора - 48 размер одежды и большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столица Урала знаменита своим ежегодным конкурсом красоты «Мисс Екатеринбург», в финал которого мечтают пробиться девушки с параметрами близкими к 90-60-90. Но теперь возможность проявить свои лучшие качества и способности появилась и у обладательниц пышных форм или как их принято называть – моделей plus-size.

Все девушки пришли на конкурс в хорошем настроении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все девушки пришли на конкурс в хорошем настроенииФото: Алексей БУЛАТОВ

Один из таких конкурсов пройдет 4 мая, но организаторы уже провели кастинг, чтобы отобрать из 120 претенденток 40 участниц. Одним из главных организаторов является бывшая сотрудница ППС, а ныне успешная модель Анастасия Шатрова. Она уверена, что полные дамы ни в чем не уступают худым красоткам.

- Мы вводим новый стандарт красоты и хотим показать, что девушки размера plus тоже красивы и талантливы, - рассказал «Комсомолке» Анастасия. - В течение конкурса мы постараемся раскрыть их потенциал. Я сама когда-то была очень худой и весила 65 килограмм при росте 180. Но после родов набрала 20 кило и ни чуть не жалею об этом. Если бы мне сейчас дали таблетку, благодаря которой можно резко похудеть – я бы задумалась, а надо ли мне это?

Жюри во главе с Анастасией Шатровой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жюри во главе с Анастасией ШатровойФото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из самых ярких претенденток на заветную корону уже называют 25-летнюю Веру Вилисову. Уроженка Ревды с 15 лет работает фельдшером на «скорой» помощи. Ее молодой человек и все коллеги очень переживают за нее и желают победы в финале.

- Я считаю, что пышные модели передают себя, свой образ и позитив, который излучают, - начала участница. – Бывало, что на работе пациенты пытались познакомиться со мной, но на работе мне не до интрижек.

В разговоре с нами она поведала о самом запоминающемся случае на работе.

- Поступил вызов из семьи, где начались схватки у женщины. Приехали, а она уже рожает, пришлось принимать роды прямо в квартире. Мы не растерялись и успешно помогли появиться на свет маленькому человечку. Разумеется, после этого мы доставили новорожденного и маму в больницу, - вспоминает Вера.

Конкурс красоты для полных дам.Алексей БУЛАТОВ

Одна из участниц пришла на кастинг в платье больше подходящем для времен Древней Руси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из участниц пришла на кастинг в платье больше подходящем для времен Древней РусиФото: Алексей БУЛАТОВ

За 5 минут девушки должны были рассказать о себе и почему решили побороться за корону Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 5 минут девушки должны были рассказать о себе и почему решили побороться за коронуФото: Алексей БУЛАТОВ

Не могли мы обойти вниманием и загадочную девушку в синем парике с блестками на щеке. Ею оказалась 37-летняя сотрудница Ново-Свердловской ТЭЦ Антонина Леонова. Проработав почти 10 лет управляющей ресторана, она решилась кардинально изменить свою жизнь.

Она уверена, что женщине никогда не поздно встретить любовь всей жизни и осуществить давние мечты.

Антонина выделялась среди остальных участниц кастинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антонина выделялась среди остальных участниц кастингаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В прошлом году знакомые помогли мне устроиться в охрану станции, - рассказывает Антонина. – Проработав там несколько месяцев меня перевели и я стала инженером насосных установок. Сначала было очень тяжело понять принцип работы машин, но я справилась. Часто от меня требуются физические усилия, а в случае ЧП нам приходится спускаться на пять метров вниз к машинам и вручную настраивать их, и честно говоря, это тяжело.

Среди конкурсанток были и девушки с необычным цветом волос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди конкурсанток были и девушки с необычным цветом волосФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме любимой работы у нашей героини есть 22-летняя дочь, которая во всем ее поддерживает. Также Антонина призналась, что в свободное время любит сочинять стихи. Специально для читательниц «Комсомолки» она придумала три строчки в честь наступающего праздника 8 Марта:

В этот яркий день весны, поздравляю от души

Всех девчонок, мам, бабуль

И желаю счастья море, и подарков целый воз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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