Народная аптека в цифрах: «Радуга» более 15 лет заботится о здоровье уральцев

Аптечная сеть «Радуга» - одна из самых популярных в Свердловской области. Она работает уже более 15 лет: в регионе открыто более 50 аптек, которые ежедневно обслуживают около 5000 покупателей.

Часть аптек расположена в отдаленных районах Свердловской области: Новоуткинске, Динасе, Бисерти, Кедровке и других. В некоторых населенных пунктах «Радуга» - единственное место, где продаются лекарства. Раньше людям приходилось проходить по несколько километров, чтобы добраться до ближайшей аптеки – теперь достаточно выйти из дома. Препараты доступны для всех: 200 социально значимых товаров продают по сниженным ценам - их можно купить, не потратив много денег.

Фото: аптечная сеть

Ассортимент

На полках аптек «Радуга» представлено более 10 000 наименований. Противовирусные средства, таблетки от гриппа и ОРВИ, мази от боли, БАДы, товары для мам и малышей, медицинская техника, ортопедические товары – в аптеках этой сети можно купить практически все.

Важно! Сеть работает в соответствии с законодательством РФ и не открывает интернет-аптеку. Но для фармацевтов «Радуги» нет ничего невозможного: если какого-то препарата нет в наличии, его закажут специально для покупателя, и привезут в кратчайшие сроки.

Цены

В аптечной сети доступные цены на лекарства. Индивидуальный подход к каждому покупателю, а так же постоянно действующие скидки:

- скидка 3% для пенсионеров, она действует ежедневно до 12 часов дня;

- скидка 10% при покупке на сумму от 2000 руб.;

- два дня в месяц действует честная скидка 10% на любой товар;

- скидка на полный курс 5% (список товаров, можно уточнять в аптеках)

В аптеках «Радуга» обслуживают льготные категории граждан.

Фото: аптечная сеть

А так же фармацевты «Радуги» могут подобрать замену дорогих оригинальных препаратов на отечественные дженерики, в разы дешевле импортных аналогов ничем не отличающихся по лечебному эффекту.

Все представленные товары имеют необходимые сертификаты качества. Покупатели могут быть уверены в подлинности товаров сети аптек «Радуга».

Команда

Персонал аптечной сети «Радуга» постоянно обучается и повышает квалификацию. Фармацевты проходят гигиеническое обучение, а так же обязательную медицинскую сертификацию на базе Уральской государственной медицинской академии. Специалисты разбираются в действии каждого препарата и находят подход к каждому покупателю, прекрасно ориентируются в БАДах- в «Радуге» купить нужные лекарства можно, не потратив много денег.

Фото: аптечная сеть

Награды

Аптечная сеть «Радуга» стала победителем в номинации “Лучшая народная аптека” в конкурсе “Клиника года 2018”, который проводится при поддержке Минздрава. Тысячи уральцев голосовали за лидеров в сфере здравоохранения, чтобы выбрать тех, кто по праву достоин называться лучшим. Результат был ожидаемым, уральцы поддержали народную аптеку не только за достижение высокого уровня оказания услуг, а еще и в благодарность за то, что сеть занимается благотворительностью, оказывает помощь домам престарелых и детским домам, участвует в жизни хосписов. “Радуга” принимает участие в региональных правительственных и областных социальных программах («Дополнительное лекарственное обеспечение», «Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов»). На “Радугу” можно рассчитывать даже в самой сложной ситуации, а это - самое главное качество народной аптеки.

Фото: аптечная сеть

Аптечная сеть «Радуга» является участником конкурса «Клиника года 2019» Свердловская область, в номинации «Лучшая народная аптека». Поддержите народную аптеку!