Здоровье начинается в «Медике»

Медицинский консультационно-диагностический центр «Медика» открыт в 2009 году.

В его стенах объединились неравнодушные, увлеченные своей профессией врачи и современные медицинские технологии. Преемственность и последовательность в диагностике, лечении и ведении пациента обеспечивается комплексным подходом к здоровью и постоянным контролем со стороны личного доктора.

Основные принципы работы клиники — быстрое и качественное обследование, понятное и логичное изложение пациенту его проблем, адекватная, но не чрезмерная медикаментозная коррекция и профилактика наиболее распространенных заболеваний. Каждому пациенту гарантируется конфиденциальность и комфорт.

Фото: предоставлено медицинским центром

Специалисты центра регулярно участвуют в мировых профильных конференциях. А всемирно известный акушер-гинеколог Мишель Оден именно в «Медике» провёл презентацию своей книги «Роды и эволюция Homo sapiens». К врачам «Медики» направляют из муниципальных больниц, когда требуются знания более опытного специалиста и емкий экспертный взгляд. Важно, что в клинике используется уникальная методика «Квартет» здоровья», разработанная профессором Светланой Калинченко. Данный метод помогает восстановить дисбаланс веществ в организме, благодаря чему человек болеет гораздо реже и лучше себя чувствует.

Качество услуг клиники подтверждено сертификатом, уже не раз «Медика» оказывалась в топе рейтингов медицинских центров Екатеринбурга. Отдельный предмет гордости — подход к пациентам: нет политики «назначить как можно больше», все рекомендации выдаются только по показаниям. Именно это ценно для пациентов, вот почему свое здоровье врачам «Медики» доверяют многие известные личности Екатеринбурга.

Фото: предоставлено медицинским центром

Екатеринбург

ул. Радищева 33, 2-й этаж

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