В Екатеринбурге на маму с ребенком рухнула глыба льда

31-летняя жительница Екатеринбурга прогуливалась по улице Донбасская со своим ребенком. Малыш, которому нет еще и года, сидел в коляске и радостно гулил. Мама улыбалась в ответ. Через несколько секунд раздался грохот и сверху вниз рухнул глыба льда.

Перепуганная женщина первым делом проверила, что с ребенком, не обращая внимания на собственные травмы. К счастью, малыш не пострадал. А вот у мамы диагностировали ушибы мягких тканей и ссадину на руке.

- 2 марта в дежурную часть отдела полиции №15 обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности лиц, виновных в схождении льдины с крыши дома по адресу Донбасская, 22, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Льдина упала на нее и коляску, в которой находился маленький ребенок. Коляска с ребенком опрокинулась набок, к счастью, ребенок не пострадал.

На место тут же выехали сотрудники полиции. Они опросили очевидцев и отправили пострадавшую на экспертизу - по ее итогам будет принято процессуальное решение.

К слову, это уже не первый случай падения льда на прохожих в Екатеринбурге. Совсем недавно со здания администрации на пенсионерку рухнула глыба - женщина пострадала, но осталась жива.