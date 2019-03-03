2019-03-03T12:45:43+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на маму с ребенком рухнула глыба льда

Коляска опрокинулась набок и упала
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Женщина проходит экспертизу у медиковЖенщина проходит экспертизу у медиковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

31-летняя жительница Екатеринбурга прогуливалась по улице Донбасская со своим ребенком. Малыш, которому нет еще и года, сидел в коляске и радостно гулил. Мама улыбалась в ответ. Через несколько секунд раздался грохот и сверху вниз рухнул глыба льда.

Перепуганная женщина первым делом проверила, что с ребенком, не обращая внимания на собственные травмы. К счастью, малыш не пострадал. А вот у мамы диагностировали ушибы мягких тканей и ссадину на руке.

- 2 марта в дежурную часть отдела полиции №15 обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности лиц, виновных в схождении льдины с крыши дома по адресу Донбасская, 22, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Льдина упала на нее и коляску, в которой находился маленький ребенок. Коляска с ребенком опрокинулась набок, к счастью, ребенок не пострадал.

На место тут же выехали сотрудники полиции. Они опросили очевидцев и отправили пострадавшую на экспертизу - по ее итогам будет принято процессуальное решение.

К слову, это уже не первый случай падения льда на прохожих в Екатеринбурге. Совсем недавно со здания администрации на пенсионерку рухнула глыба - женщина пострадала, но осталась жива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 3 миллиардов рублей направят на ремонты дорог Свердловской области в 2019 году
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок-пассажир
ХК «Автомобилист» впервые в истории одержал три победы в серии плей-офф
Жители Екатеринбурга вышли обнимать сквер у Театра драмы, протестуя против строительства храма
Дети из карпинского детского дома посетили матч «Урал» – «Зенит»
«По Крапивину нужно ставить балет»: Николай Цискаридзе побывал в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Уктус» мужчину насмерть сбил поезд
Минздрав провел совещание по проблемам чудо-госпиталя, построенного миллиардером в Нижнем Тагиле
Обстрел снежками и примерка противогаза: на Урале священники сыграли в войну с детьми
3 марта Екатеринбург накроет метель
Подопечный Тимати и Басты подарил 80-летней фанатке хип-хопа из Екатеринбурга телевизор
Мэр Екатеринбурга попросил депутатов Госдумы помочь достать 20 миллиардов рублей
Житель Екатеринбурга отсудил у туроператора 182 тысячи рублей за то, что так и не полетел в ОАЭ
В Екатеринбурге создатели «финансовой пирамиды» украли у банков почти 48 миллионов рублей
Владельцы карт Visa от УБРиР получили возможность выиграть до 100 тысяч рублей за покупки
Свердловский депутат Госдумы возмутился, что в ресторанах Екатеринбурга курят кальяны
В Екатеринбурге владельца наркопритона посадят на два года
В Екатеринбурге строители на три недели перекроют улицу Техническую
Сергей Карякин перенес мотогонки на льду с городского пруда на ВИЗ
В Музей Свердловского МВД попал архив, в котором расследована история потопления парохода «Марина Раскова» во времена ВОВ
В екатеринбургской школе эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания электропроводки
Паводок на Урале этой весной может начаться, если только в марте будет тепло и выпадет много осадков
На Урале водители грузовиков заплатили шесть миллионов рублей за то, что испортили дороги
«Нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске»: Антон Шипулин прервет поездки по Свердловской области
«Борьба на грани фола»: «Автомобилист» во второй раз обыграл «Трактор»
Житель Екатеринбурга выплатил штраф в 366 тысяч рублей, чтоб не лишиться своей машины
В Верхней Пышме мужчина выбросил щенка с четвертого этажа
К 300-летию Екатеринбурга на Плотинке появится колесо обозрения и памятник святой Екатерины