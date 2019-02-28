2019-02-28T14:55:04+03:00
Здоровье

Региональный Центр функциональной адаптации «OrthoDoc’s»

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Фото: предоставлено клиникойФото: предоставлено клиникой
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Региональный Центр функциональной адаптации «OrthoDoc’s» – медицинская реабилитационная клиника и ортопедические салоны https://orthodocs.ru/.

Основной профиль восстановительного лечения - травматолого-ортопедический и нейро-ортопедический.

Центр специализируется на восстановлении утраченных функций организма после травм, перенесенных заболеваний и операций на опорно-двигательном аппарате и базируется в Екатеринбурге по адресам: ул. А. Валека, 13 и ул. Агрономическая, 6-а.

Реабилитационное отделение оснащено современным оборудованием передовых производителей медицинской техники. Просторный зал для занятий лечебной физкультурой, оборудован медицинскими тренажерами с биологически обратной связью (тредмил, стабиллотренажер и др.), другим специальным реабилитационным оборудованием (изокинетический комплекс, механотерапия, велотренажеры) для ортопедической реабилитации.

Специалисты имеют опыт и специальную подготовку по физической медицинской реабилитации.

Главной особенностью Центра является комплексный подход к проблеме профилактики, лечения и восстановления. Реабилитационный процесс обеспечивает мультидисциплинарная врачебная бригада: врач-специалист по основному заболеванию (травматолог-ортопед, нейрохирург, ревматолог, невролог и др.), врач или инструктор-методист по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-диетолог, специалисты по массажу, мануальной терапии, физическим методам лечения. Наряду с основными методами реабилитационного процесса – кинезиотерапией, ЛФК, механотерапией, физиотерапией и массажем, выполняются суставные инъекции, кинезиотейпирование, а также новейшие лечебные технологии - ACP-терапия (Arthrex), позволяющие получить наилучший результат в минимальные сроки. https://orthodocs.ru/service

«OrthoDoc's» - это комплексные технологии, индивидуальный подход, система контроля качества реабилитационного лечения.

Будь в движении!

orthodocs.ru

Лицензия МЗ Свердловской области от 04.05.2018 г. № ЛО-66-01-005347.

ИСТОЧНИК KP.RU

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