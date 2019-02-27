2019-02-27T15:20:24+03:00
Здоровье

Сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирурги ЛИНЛАЙН

Шесть причин обратиться к нам
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Фото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙНФото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙН
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Первая клиника ЛИНЛАЙН открылась в 1999 году. Сегодня мы – крупнейшая сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии в России, но Екатеринбург был и остается «сердцем» ЛИНЛАЙН, ведь здесь открылась первая клиника Сети.

Качество услуг – наш безусловный приоритет, поэтому все клиники работают по единым стандартам. За 18 лет работы у нас появилось множество клиентов, которые доверяют нам, и на это есть, как минимум, 6 причин:

1. ЛИНЛАЙН применяет только те методики, безусловная безопасность и эффективность которых доказана клинически.

2. ЛИНЛАЙН дает гарантию качества предоставляемых услуг. Если заявленный результат не достигнут, деньги возвращаются клиенту.

3. ЛИНЛАЙН дорожит доверием клиентов. Именно поэтому наши сотрудники никогда не станут навязывать пациенту то, что объективно ему не нужно.

Фото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙН

Фото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙН

4. Удобный сервис онлайн-записи позволяет выбрать выгодную цену в зависимости от загрузки клиники и врача.

5. ЛИНЛАЙН предлагает эффективные инъекционные, лазерные методики омоложения и коррекции эстетических недостатков. Уникальные услуги выделяют ЛИНЛАЙН: RecoSMA - омоложение и лифтинг без операции, QOOL-эпиляция – современный способ удаления волос.

6. ЛИНЛАЙН - победитель всероссийского конкурса «Парад клиник» в номинации «Лучшая клиника 2017 года».

Фото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙН

Фото: предоставлено клиникой ЛИНЛАЙН

Ждем Вас в екатеринбургских клиниках!

Телефон: (343) 22-44-777

ул. Шейнкмана, 134а

ул. Красноармейская, 76

ул. Юлиуса Фучика, 5

ул. Белинского, 122

ИСТОЧНИК KP.RU

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