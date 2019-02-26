2019-02-26T17:58:06+03:00
Здоровье

В числе лучших: как работает родильный дом в Каменск-Уральском

У перинатального центра несколько наград
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Фото: предоставлено руководством учрежденияФото: предоставлено руководством учреждения
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Родильное отделение в Каменск-Уральском входит в состав Перинатального центра. За много лет работы учреждение накопило несколько значимых наград.

В отделение дородовой госпитализации- 40 коек; в родильном отделении- 35 коек; в отделении новорожденных - 35 коек; в РАО для беременных и родильниц - 6 коек; в ОРИТ для новорожденных - 6 коек;

На базе педиатрического корпуса развернуто отделение патологии новорожденных - 30 коек. Это 2 этап выхаживания недоношенных детей.

Фото: предоставлено руководством учреждения

Фото: предоставлено руководством учреждения

Перинатальный центр оказывает помощь беременным, роженицам, родильницам города Каменск-Уральского, Каменского района, Камышловского, Богдановичского и Пышминского районов.

На базе консультативной женской консультации работает дневной стационар, ведется консультативный прием беременных с прикрепленных территорий. Также, работает Центр кризисной беременности: оказывается психологическая помощь во время беременности, в трудных жизненных ситуациях; действуют программы ведения беременных психологом; ведется подготовка к партнерским родам, проводится доабортное консультирование.

Фото: предоставлено руководством учреждения

Фото: предоставлено руководством учреждения

При необходимости оказывается помощь психолога в родах и в послеродовом периоде.

С июля 2011 года работает межмуниципальный кабинет пренатальной диагностики. Все беременные прикрепленных территорий проходят ультразвуковой скрининг 1-го и 2-го триместра на базе межмуниципального перинатального центра на аппарате УЗИ экспертного класса, что позволяет своевременно выявить отклонения и пороки развития плода.

В 2011году Перинатальный центр включен в официальный реестр «Надежная репутация».

В 2011 году - лауреат конкурса «лучшие родильные дома РФ».

В родильном отделении внедрены семейно ориентированные технологии. Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные специалисты.

За время работы родильного отделения с июля 2004 года принято родов более 41000. Процент преждевременных родов 5-6%. Благодаря современному оборудованию, современным технологиям и слаженной работе высококвалифицированных специалистов выхаживаются новорожденные с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

Фото: предоставлено руководством учреждения

Фото: предоставлено руководством учреждения

Родильное отделение Перинатального центра Каменска-Уральского – это медицинская организация, реализующая современную концепцию оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным, направленной на уменьшение осложнений беременности и родов, снижение смертности и заболеваемости беременных и новорожденных, предупреждение появления детей с врожденными пороками несовместимыми с жизнью, получение здорового поколения.

Перинатальный центр города Каменск-Уральского в 2006 года получил звание ВОЗ/ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребенку», в 2011 года и в 2016 года данное звание было подтверждено, в 2018 года победитель номинации Лучший Перинатальный центр в конкурсе Клиника года 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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