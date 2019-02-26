Поликлиника №1 Детской городской больницы Каменска-Уральского работает в новом формате

Регистратура поликлиники №1 ГБУЗ СО «Детской городской больницы» Каменска-Уральского теперь работает в новом формате. Эргономика помещения холла первого этажа переоборудована в рамках федерального проекта «Создание новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи».

Теперь пациент и регистратор не разделены перегородками, и посетителям больше не приходится тратить время на излишнее ожидание в очередях и хождение по кабинетам. В холле регистратуры работает администратор, который оперативно распределяет потоки пациентов и отвечает на вопросы «просто спросить».

Фото: предоставлено ГБУЗ СО «ДГБ города Каменск-Уральский»

Также в поликлинике ввели новую должность «картоноша» — человек, который приносит и относит карты в кабинет врача, распределяет их после приемов. Это также экономит время регистраторов и медсестер. В рамках проекта появилась «открытая» регистратура, налажена система работы прививочного кабинета, разработана удобная, понятная и красивая навигация для пациентов. Также в поликлинике оборудован кабинет неотложной помощи, который разделяет потоки больных простудными заболеваниями и здоровых детей.

Фото: предоставлено ГБУЗ СО «ДГБ города Каменск-Уральский»

Стеллажи для карточек убраны из регистратуры и вынесены в отдельное картохранилище. На большом свободном пространстве работают несколько регистраторов. Холл регистратуры оснащен инфоматами, где пациенты могут найти много полезных данных о поликлинике и медицинском обслуживании, а также могут записаться на прием к врачу. Электронная очередь позволяет разгрузить операторов call-центра и ускорить процесс обращения к врачу для пациента. Теперь пациент проводит в регистратуре всего 2-3 минуты.

Очень важно, чтобы дети не воспринимали подход к врачу как наказание. Медицинский персонал делает все, чтобы деткам было интересно, а родители могли занять их и отвлечь от предстоящих процедур и осмотров.

Фото: предоставлено ГБУЗ СО «ДГБ города Каменск-Уральский»

Все эти нововведения решают как минимум две задачи — удобство пациентов и рациональная организация труда сотрудников.

ГБУЗ СО «ДГБ города Каменск-Уральский» стремится к современной удобной системе и для пациентов, и для врачей.