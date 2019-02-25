2019-02-25T12:45:46+03:00
Общество

С марта аварийно-диспетчерские службы будут работать по новым правилам

За нарушения грозят серьезные штрафы
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Изменения правил работы «авариек» радуют жильцов, но заставляют задуматься коммунальщиковИзменения правил работы «авариек» радуют жильцов, но заставляют задуматься коммунальщиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые постановления правительства ужесточают требования к работе аварийно-диспетчерских служб компаний, управляющих многоквартирными домами. Изменения правил работы «авариек» радуют жильцов, но заставляют задуматься коммунальщиков, которым с 1 марта ставится в обязанность, в том числе, и более ответственная работа с заявками и обращениями жителей.

Так, по новым правилам, аварийные службы должны наладить качественный прием звонков. Время дозвона до диспетчерской не может превышать 5 минут. Если дозвониться все же не удается, то коммунальная служба обязана перезвонить жильцу сама — и не позднее, чем через 10 минут. При этом разговоры с диспетчером будут записываться. Также коммунальщики должны будут принимать заявки в электронном виде и при помощи голосовой почты. О сроках исполнения поданной заявки необходимо информировать жильца не позднее получаса с момента ее регистрации.

Штрафы за нарушения серьезные: до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 350 тысяч рублей для организаций, однако, по мнению экспертов, добросовестным УК штрафы не грозят.

- Задача управляющих компаний — спокойно и внимательно взглянуть на рынок коммуникаций и выбрать наиболее удобное для себя решение среди многочисленных предложений традиционных телефонных компаний и облачных операторов, — считает Юрий Кочетков, руководитель компании «Бурмистр», специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг в сфере ЖКХ. — Даже если УК отложила решение этого вопроса на самый последний момент, возможностей в срок обеспечить полное соответствии всем новым требованиям у нее более чем достаточно. Современная профессиональная телефония не требует подключения собственной АТС и работает через интернет. Ведущие поставщики, например, «Манго телеком», декларируют настройку буквально за 15 минут с доступом ко всей необходимой функциональности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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