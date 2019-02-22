Собственники и управляющая компания несут обоюдную ответственность за безопасность в доме

Последние трагические события в России, связанные со взрывами бытового газа, вызвали особо пристальное внимание к проблеме безопасности проживания в многоквартирных домах со стороны надзорных органов и горожан. Немало вопросов было обращено в адрес управляющих организаций Екатеринбурга, отвечающих за содержание общедомового имущества в надлежащем состоянии. Юлия Рыцева, генеральный директор компании УК РЭМП УЖСК, обслуживающей около 400 домов на Ботанике и Вторчеремете, убеждена, что за все, что происходит внутри квартир отвечают прежде всего сами собственники.

Другой вопрос, что не все жильцы многоквартирных домов знают, где пролегают границы ответственности между УК и собственниками квартир и что входит в обязанность граждан согласно действующему законодательству. Чтобы разобраться со всеми нюансами, люди и должны обращаться за помощью к специалистам ЖКХ.

Юлия Рыцева:

- В соответствии с законом обслуживанием газовых инженерных сетей должна заниматься специализированная организация. В нашем жилфонде такую работу проводят сотрудники АО «Екатеринбурггаз» на основании договора.

Соблюдая требования законодательства, газовики один раз в год проводят поквартирный осмотр в каждой квартире, без исключения. Если хотя бы в одно в одно жилое помещение доступ не был предоставлен – отключают весь газовый стояк в подъезде. Это делается в целях безопасности.

Кроме того, трижды в год мы проводим проверку вентиляции – она должна исправно выполнять свою функцию. В настоящее время с Екатеринбурггазом мы прорабатываем вопрос совместных осмотров газовиков и специалистов по вентиляционным каналам. Надеемся, что объединив усилия, мы добьемся стопроцентного попадания в квартиры сотрудников обеих служб. Так будет проще и самим жильцам, потому что не придется предоставлять доступ несколько раз.

Несмотря на то, управляющая компания силами подрядных организаций обязана регулярно обследовать дом на предмет соблюдения норм безопасности, ответственности с жильцов это не снимает. За исправностью газового оборудования должен сделать сам владелец плиты. Если в ходе обследования выявятся проблемы в работе прибора, газовики имеют все основания поставить заглушку и перекрыть подачу ресурса в конкретную квартиру, при этом не лишая других жильцов газа. В таком случае собственнику выдается предписание, которое он должен выполнить до определенного срока. Контроль за исполнением всех требований берет на себя управляющая компания. Если предписание выполнено, предоставлены соответствующие документы, с жителем проводят инструктаж, после чего уже восстанавливают газоснабжение.

В некоторых случаях, газовики вынуждены отключать от газа весь стояк. Имея все полномочия на проверку инженерных систем и газовых плит, «пробиться» в каждую квартиру специалистам удается не всегда. Информируют жильцов заранее, размещают объявления на подъезде со всеми контактами, но кто-то не обращает внимания на эти уведомление, кто-то в силу объективных причин, например, находясь в другом городе, не может обеспечить доступ, кто-то попросту игнорирует. Но в любом случае, из-за необследованной квартиры страдают и остальные жильцы. Сначала необходимо обойти весь дом, исправить неполадки ,если такие имеются, произвести пусконаладку и только потом запустить газ в квартиры – это ключевые правила безопасности.

Бывает так, что собственник квартиры, в которую не удалось попасть газовикам, не объявляется долгое время и розыски его результатов не дают. В подобных ситуациях, учитывая степень риска взрыва газа, приходится вскрывать квартиру без присутствия ее владельца. Самовольно управляющая компания этого сделать не может и поэтому обязательно уведомляет правоохранителей о необходимости проведения данного мероприятия.

Юлия Рыцева. Фото: предоставлено автором

Юлия Рыцева:

- Халатное отношение к вопросу исправности газового оборудования недопустимо, потому что, как показывает практика, это может стать причиной гибели множества людей. Все жители должны об этом помнить.

При этом важно быть бдительным и за пределами своей квартиры. То есть если вы, например, учуяли запах газа в подъезде, ни в коем случае не игнорируйте это. Звоните в свою управляющую, в Горгаз, в службу спасения.

Разъяснительную работу о правилах безопасного пользования газового оборудования среди своих жителей мы ведем постоянно. Органы власти оказывают нам содействие. Специалисты надзорных органов разъясняют людям о том, что необходимо самим следить за своими газовыми плитами. Но при возникновении вопросов лучше лишний раз обратиться в УК узнать, как осуществляется проверка оборудования в вашем доме, когда она запланирована, какие специалисты будут выходить на дом.

На трагедиях, связанных со взрывами газа, к сожалению, часто пытаются нажиться нечестные люди, которые под видом газовиков пытаются навязать доверчивым гражданам свои услуги и товары. Многим из них это удается. Они облачаются в спецодежду, некоторые из них могут иметь при себе даже удостоверения, якобы подтверждающие право на осуществление своей деятельности. Если распознать лжегазовиков по внешним признакам получается не у всех, но сомнения все-таки остаются, стоит позвонить в горгаз или свою УК и уточнить, действительно ли в доме проводится проверка.

Юлия Рыцева:

- Не знаю, по какому принципу эти люди активизируются. На нашем жилфонде всплеск таких случаев было летом 2018 года. Тогда мы проводили большую работу по информированию граждан, чтобы обезопасить их от действий недобросовестных лиц. В свете последних событий хочется в очередной раз призвать жителей быть бдительными! Это очень важно для сохранения безопасности.