Этой ночью на перегоне Хризолитовый - Арамиль рельсов сошел с вагон грузового поезда с углем. По данным регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К 9 утра на перегоне уже восстановили реверсивное движение по четному пути.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В ликвидации последствий аварии задействованы аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС. Проводится замена 200 метров железнодорожного полотна нечетного пути. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются, - сообщили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/693625" frameborder="0"></iframe> Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углем.Видео: ГУ МЧС по Свердловской областиОлег Галимов

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В СвЖД отметили, что угрозы экологической безопасности нет.

- Возможны задержки пригородных поездов № 6601/6602 и № 7083 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург, а также поезда № 146 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, - добавили на железной дороге.