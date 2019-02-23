2019-02-23T08:28:43+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углем

Ликвидацией ЧП занимаются более 60 человек [видео]
Олег Галимов
Поделиться:
Из-за аварии пассажирские поезда задерживаются. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиИз-за аварии пассажирские поезда задерживаются. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Этой ночью на перегоне Хризолитовый - Арамиль рельсов сошел с вагон грузового поезда с углем. По данным регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. К 9 утра на перегоне уже восстановили реверсивное движение по четному пути.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В ликвидации последствий аварии задействованы аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС. Проводится замена 200 метров железнодорожного полотна нечетного пути. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются, - сообщили в ведомстве.

Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углем.Видео: ГУ МЧС по Свердловской областиОлег Галимов

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В СвЖД отметили, что угрозы экологической безопасности нет.

- Возможны задержки пригородных поездов № 6601/6602 и № 7083 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург, а также поезда № 146 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, - добавили на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама мальчика, оставленного в Лосином острове: «Имею ли я право узнать, как там мой сын или уже нет?»
Правозащитники из ОНК Москвы побывали в камере у Надежды Куликовой прямо перед самым заседанием суда , на котором решилась ее судьба на ближайшие 2 месяца. Женщину арестовали и отправили в СИЗО
Новости 24
Возле «Леруа Мерлен» Lada Kalina столкнулся с KIA и вылетел в сугроб
В Екатеринбурге женщина поймала клеща
Джеймс Кэмерон помог Роберту Родригесу вернуться в большое кино
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов рублей на отлов бездомных собак
Сергей Шнуров приехал в Екатеринбург на корпоратив
«Зеленая роща» и Площадь Обороны: жители Екатеринбурга выбирают, что благоустроить в 2020 году
Уральского автонарушителя отправили в тюрьму за то, что не раз садился за руль пьяным
В Екатеринбург из Каменска-Уральского на вертолете санавиации доставили трехлетнюю девочку
Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 13 улицах города
В Кольцово у двух бизнесменов забрали партию мужских костюмов
Реконструкцией ЦПКиО займутся голландские архитекторы
В Екатеринбурге бульдозером раздавили 60 килограммов яблок
В Екатеринбурге мужчину, который выстрелил в собаку, могут посадить на три года
В Серове фельдшер сдала медкарты больных в качестве макулатуры
Улицы Екатеринбурга начнут убирать в два раза быстрее
Писатель Александр Проханов вместе с уральской элитой будут искать «русскую мечту»
После нападение своры собак на ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
23 февраля в Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пиццы
Полиция Нижнего Тагила ищет насильника, напавшего на женщину
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
На Ботанике после трещины в трубе остыли батареи
В День защитника Отечества в Екатеринбурге по проспекту Ленина перестанут ходить трамваи
«Пилотный регион»: в Свердловской области хотят поднять транспортный налог