«Руслаб»: современная лабораторная диагностика в Екатеринбурге
Экономите свое время и следите за здоровьем? Тогда современный лабораторный комплекс «Руслаб» - оптимальное решение для вас. Именно здесь в краткие сроки без потери качества проводят большие объемы исследований.
Все анализы берутся и изучаются в Екатеринбурге без транспортировки в другие регионы.
Лабораторный комплекс включает в себя следующие отделения:
- Бактериологическое
- Клиническое
- Гистологическое
- Аллергологическое
Фото: предоставлено медицинской организацией
Все исследования выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами качества – российскими и международными на собственной технологической базе.
- Для этого мы уделили большое внимание оснащению лабораторного комплекса и подбору специалистов. Все сотрудники – опытные специалисты в области лабораторной диагностики, посвятившие этой сфере медицины более 10 лет, - рассказывают в учреждении. - Наше расположение в центре УрФО позволяет сократить время выполнения исследований, что позволяет быстро оказывать медицинские услуги пациентам.
Результаты предоставляются в любом удобном клиенту виде. Больше не нужно повторно ехать в лабораторию – результаты могут быть присланы на электронную почту клиенту или его лечащему врачу. Особенно удобен личный кабинет – в нем сохраняются все результаты тестов клиента, и в любой момент при необходимости можно предоставить информацию о результатах тестов, отследить их динамику.
Фото: предоставлено медицинской организацией
Медицинская лабораторно-диагностическая сеть «Руслаб»
8-800-550-26-20 - бесплатно со всех телефонов РФ
8 (343) 318-26-20 - для жителей Екатеринбурга и Свердловской области
Подробности - на официальном сайте лаборатории.
Адреса заборных пунктов - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU