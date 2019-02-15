«Руслаб»: современная лабораторная диагностика в Екатеринбурге

Экономите свое время и следите за здоровьем? Тогда современный лабораторный комплекс «Руслаб» - оптимальное решение для вас. Именно здесь в краткие сроки без потери качества проводят большие объемы исследований.

Все анализы берутся и изучаются в Екатеринбурге без транспортировки в другие регионы.

Лабораторный комплекс включает в себя следующие отделения:

- Бактериологическое

- Клиническое

- Гистологическое

- Аллергологическое

Фото: предоставлено медицинской организацией

Все исследования выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами качества – российскими и международными на собственной технологической базе.

- Для этого мы уделили большое внимание оснащению лабораторного комплекса и подбору специалистов. Все сотрудники – опытные специалисты в области лабораторной диагностики, посвятившие этой сфере медицины более 10 лет, - рассказывают в учреждении. - Наше расположение в центре УрФО позволяет сократить время выполнения исследований, что позволяет быстро оказывать медицинские услуги пациентам.

Результаты предоставляются в любом удобном клиенту виде. Больше не нужно повторно ехать в лабораторию – результаты могут быть присланы на электронную почту клиенту или его лечащему врачу. Особенно удобен личный кабинет – в нем сохраняются все результаты тестов клиента, и в любой момент при необходимости можно предоставить информацию о результатах тестов, отследить их динамику.

Фото: предоставлено медицинской организацией

Медицинская лабораторно-диагностическая сеть «Руслаб»

8-800-550-26-20 - бесплатно со всех телефонов РФ

8 (343) 318-26-20 - для жителей Екатеринбурга и Свердловской области

Подробности - на официальном сайте лаборатории.

Адреса заборных пунктов - здесь.