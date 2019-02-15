Максимальный эффект: как в Екатеринбурге проводят реабилитацию после травм и операций

Специалисты Центра восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна» больше 12 лет занимаются эффективным лечением позвоночника и суставов, а также реабилитацией после травм и операций.

В большинстве случаев восстановление удается провести без применения лекарств. Благодаря современным технологиям и филигранной ручной работе мягкие ткани вокруг поврежденного органа, в том числе сустав и межпозвоночный диск, постепенно расправляются. Этот подход дает положительный результат в 96,7% случаях обращений, что подтверждено научной диссертацией.

Более 100 сотрудников в 7 филиалах в 6 городах работают по собственной уникальной, запатентованной методике доктора Очеретиной. Это позволяет отказаться от лекарств, избежать оперативных вмешательств и восстановить утраченное качество жизни.

Методика Очеретиной используется для лечения болевой симптоматики различной локализации.

Фото: предоставлено Центром

Методика включает в себя совокупность лечебных мероприятий, выполняемых в определенной последовательности, с регламентированными интервалами между процедурами. Курс лечения обычно состоит из 10 сеансов комплексного воздействия.

- Купирование миофасциальный компонент боли.

- Устранение аутокомпрессии больного межпозвонкового диска, сустава, сосуда, нервного ствола, тем самым запуская собственные механизмы регенерации пострадавших тканей.

- Уход от лекарственной терапии; в запущенных случаях – значительное снижение дозы и количества употребляемых медикаментов.

Екатеринбург, улица Луначарского 240/1.

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