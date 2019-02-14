В зоопарке Екатеринбурга у пары варанов Леденца и Пастила родился малыш

В Екатеринбургском зоопарке произошло уникальное пополнение. На днях сладкая парочка полосатых варанов - Леденец и Пастила - стала родителями очаровательного малыша. Это второй случай размножения этого вида ящериц за всю историю городского зоосада и единственный среди всех зоопарков России.

Новорожденный варан, которому всего три дня, обитает в специальных «яслях». Несмотря на то, что в зоопарке малышам ничего ен угрожает, из-за неспокойного нрава молодых особей приходится селить в тихих служебных комнатах, вдалеке от экспозиции.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Обычно посетителям молодняк не показывают достаточно долго, но малыша специалисты представят уже сегодня. Познакомиться с маленьким вараном можно будет в 15:00 в лекционном зале зоопарка. Комментарии будет давать заведующая секцией герпетофауны Дарья Змеева.

- Весной 2018 года Леденец и Пастила порадовали сотрудников первой в истории зоопарка кладкой, а 16 июня из яйца вылупился здоровый бойкий малыш. Сейчас детёныш живёт отдельно от родителей, так как в природе взрослые вараны могут даже съесть детёныша, заботы о потомстве у этого вида нет. В специальном «детском» террариуме поддерживаются все необходимые параметры среды - температура, освещённость и влажность, - рассказали в PR-отделе зоопарка.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Первенец Леденца и Пастилы отлично себя чувствует, ест за двоих и быстро растёт. Младший братик или сестрёнка (пол у этих ящериц определяется в возрасте не раньше полутора лет) живёт по соседству. Маленькие вараны весьма пугливы, поскольку в природе очень много желающих полакомиться ими. Взрослые же особи спокойны и неторопливы.

Полосатые вараны - одни из самых крупных представителей семейства, в длину могут достигать трёх метров. В природе обитают в Юго-Восточной и Южной Азии. В зоопарках содержаться парами крайне редко. В Екатеринбургском зоосаде на данный момент живёт три особи этого вида - четырёхлетний самец Леденец, самка Пастила и самец Мармелад, которым по семь лет.