Помощи не было 12 часов: На Урале мальчик попал в реанимацию после падения с горки

Все произошло в поселке Ис под Лесным еще в минувшую субботу. В тот день 8-летний Илюша Арефьев пошел кататься с горки после уроков. Но поднимаясь по заледеневшим ступенькам, мальчик поскользнулся, упал и ударился головой. Дойти до дома самостоятельно он не смог. На помощь пришли соседи. Они же и передали травмированного ребенка маме.

РЕБЕНОК НЕ ПРИХОДИТ В СОЗНАНИЕ

- Жена вызвала «скорую», - рассказывает отец мальчика Виталий Арефьев. – Медики отвезли сына в больницу в Нижней Туре и положили на искусственную вентиляцию легких. Ему срочно нужна была операция: Илья сильно ударился головой, у него образовалась гематома и произошло кровоизлияние в мозг. Медики в 15.00 вызвали реанимобиль Медицины катастроф. В дежурной части вызов приняли и сообщили ожидаемое время прибытия — в седьмом часу вечера.

Однако к этому времени машина так и не приехала. Встревоженный отец снова обратился за помощью, и даже попросил прислать за сыном вертолет, чтобы доставить сына в реанимацию. Но все было тщетно. К 22.00 вечера экстренная медицинская помощь так и не прибыла. На следующий звонок дежурные пояснили, что реанимобиль сломался в дороге.

- Я звонил на 112, но этот номер не отвечал. Набирал в Единую службу спасения. Но до регионального отделения удалось дозвониться только через центральное московское отделение, - говорит отец. - Медики из медицины катастроф приехали только около трех часов ночи. Но нас в машину не пустили.

Мальчика увезли в больницу Нижнего Тагила

— Мы ждали медицинской помощи 12 часов! Врачи в Тагиле говорят, что ребенок испытывает кислородное голодание. Если бы вовремя была оказана помощь, то может быть, ничего бы этого не случилось, — переживает Виталий. — Ему сразу назначили операцию, но я не понимаю, когда ее провели. В понедельник утром одни доктора говорили, что еще только собирают консилиум, а другие — что операция уже проведена.

Только в понедельник вечером Виталий точно смог узнать, что сына прооперировали.

— Прогнозы не утешительные, — вздыхает отец мальчика. — Ребенок в реанимации, не приходит в сознание, ему плохо. У него очень тяжелое состояние, развилась почечная и печеночная недостаточность. И сердце слабо работает.

Фото: сетевое издание Открытый Лесной.

ГОРКА НЕБЕЗОПАСНАЯ

— То, что горка не безопасная, местные чиновники заметили только теперь, — говорит Виталий. — Мы ведь думали, раз горка стоит, значит, разрешена специалистами из местной администрации. У нас в поселке нет ни кружков, ни секций. Куда детям ходить? Единственное зимнее развлечение – та самая горка. Там же нет ни заграждений, ни предупреждений. Все думали, что кататься детям можно.

В соцсети поселка Ис местные жители начали делиться и другими случаями — у их детей тоже оставались синяки и ушибы на теле после катания на злосчастной горке. Местные говорят, что горку построили дворники, плотников даже не приглашали. Еще один нонсенс — конструкция стоит у поселковой поликлиники. И ее все еще не демонтировали.

Виталий обратился к адвокатам, написал обращение в прокуратуру и обратился к уполномоченному по правам ребенка Свердловской области, чтобы призвать к ответственности виновных за несчастье его маленького сына.

Получить оперативно комментарий в Областном Министерстве здравоохранения не удалось. В ведомстве пообещали отреагировать только после официльного запроса.

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