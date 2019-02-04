В школы записали 80 % первоклашек: в мэрии Екатеринбурга отчитались о приемной кампании

На сегодняшний день зарегистрировано 15 528 заявлений от родителей для записи детей в первые классы, подсчитали в городском департаменте образования. Первоклассников ждут в 155 школах столицы Урала.

Бум обращений от родителей будущих первоклашек начался ночью 1 февраля на сайте госуслуг: за первые 10 минут через сайт было подано 4 тысячи заявлений. На момент 4 февраля зарегистрировано более 14 тысяч заявок. Как и в прошлом году, в пик нагрузки портал выдал сообщение «что-то пошло не так», но его оперативно восстановили.

В пик записи у портала госуслуг случилась перенагрузка. Фото: скриншот

— Портал испытывал сложности с нагрузкой, но он был работоспособен. Система обрабатывает 500 заявлений в секунду. Но на портале зарегистрировано 11 тысяч дублей, а по одному из детей подали целых 57 заявлений. Анализ таких заявок замедляет портал, — объясняет директор регионального отделения «Ростелекома» Сергей Фёдоров.

Однако из-за сбоя сервиса сотни заявок от горожан, отправленных в первые минуты, оказались приняты только через несколько часов, когда места в выбранном школе уже закончились. В управлении образования пообещали провести проверку по каждому обращению.

Впервые в этом году принимали заявления в интернете через «Личный кабинет» официального сайта екатеринбург.рф. Через горпортал оказалось подано порядка 2000 заявлений, сообщил руководитель управления информации мэрии Александр Немтинов.

Кроме подачи онлайн, документы в реальном времени можно подавать в школах и Центрах муниципальных услуг.

— В МЦУ самый пик пришелся 8 часов утра 1 февраля, за два часа сотрудники центров приняли 1000 заявлений, а после работа вернулась в штатный режим, и всего к настоящему моменту в МЦУ принесли порядка 2000 заявлений, — отмечает директор Центров муниципальных услуг Сергей Баранов.

В 40 школах уже закончились свободные места, но набор продолжается в остальные 115 школ.

— Прием в школу продолжается до 1 сентября. Мест хватит всем, в приемной кампании для первоклашек есть 20 184 места. В каждой в школе есть учитель, достойный учить вашего ребёнка, — обнадежила начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

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