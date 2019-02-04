2019-02-04T08:57:36+03:00
Общество

Прокуратура и «Комсомольская правда» расскажут, что удалось выяснить во время расследования тайны перевала Дятлова

4 февраля в Екатеринбурге пройдет совместная пресс-конференция представителя прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова и специального корреспондента «КП» Натальи Варсеговой [видеотрансляция]
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
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Больше полувека исследователи пытаются понять, что погубило группу туристов на севере Урала.Больше полувека исследователи пытаются понять, что погубило группу туристов на севере Урала.
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2 февраля 2019 года исполнилось 60 лет со дня гибели туристической группы Игоря Дятлова.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В сентябре прошлого года журналисты «Комсомолки» обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой разобраться в причинах трагедии.

Первые результаты прокурорской проверки будут оглашены 4-го февраля в 12 часов дня по екатеринбургскому времени (10:00 мск) в Свердловском Доме журналистов (г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 1).

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков представит данные материалов уголовного дела, расследование по которому проводилось в связи с гибелью группы Игоря Дятлова, а также архивные материалы, опровергающие конспирологические версии событий на горе Холат-Чахль.

Вместе с представителем прокуратуры Свердловской области перед журналистами выступят профессор Уральского федерального университета Петр Бартоломей и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова.

Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте "Комсомольская правда-Екатеринбург".

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Генпрокуратура взялась расследовать гибель группы Дятлова после заявления журналистов «КП»

Журналисты Николай и Наталья Варсеговы семь лет занимаются расследованием дела о таинственной гибели туристов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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