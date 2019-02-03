2019-02-03T12:41:58+03:00
Общество

Казаки не пустили гонщиков на лед Балтыма

Патруль, вооруженный ножами, перекрыл спортсменам дорогу
Анна КОСНЫРЕВА
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Некоторые казаки, как оказалось, вооружены ножами. Фото: Платон МаматовНекоторые казаки, как оказалось, вооружены ножами. Фото: Платон Маматов
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Уральская битва за лед озера Балтым продолжается. Сегодня, когда гонщики приехали на ледовый автодром, въезд им перегородили казаки, некоторые из них оказались вооружены ножами, говорят очевидцы.

— Гонщики на льду сейчас, но только те, кто успел заехать до патруля, остальные не могут проехать из-за казаков, — передает с места события очевидец и один из организаторов ледовых заездов Платон Маматов. — Въезды перекрыты, все. На одном казаки двумя машинами изобразили ДТП, другой заблокировали машиной, на третьем стоят сами.

Казачий патруль прибыл на трассу вместе с сотрудниками свердловского министерства природы. Свое появление они объяснили выполнением «экологического патруля», выступая против езды в водоохранной зоне. Но спортсмены запретов на ледовые выезды не получали.

Противостояние на Балтыме.Очередная фаза конфликта гонщиков и казаков на озере Балтым под Екатеринбургом. Видео: Александра Ченцова

Сегодня у гонщиков на автодроме была запланирована тренировка. На лед успели завести только несколько автомобилей, остальные машины вытянулись в колонну от автодрома до трассы на Екатеринбург длиной более километра в ожидании решения конфликта.

Полиция уже прибыла на место, правоохранители берут объяснения у казаков и организаторов, чтобы разобраться в ситуации.

Некоторые казаки как оказалось вооружены ножами. Фото: Платон Маматов

Некоторые казаки как оказалось вооружены ножами. Фото: Платон Маматов

Такое противостояние между гонщиками и чиновниками Минприроды за лед Балтыма началось зимой прошлого года. Тогда перед стартом соревнований к трассе съехались представители областного минприроды, казаки и полицейские. В итоге гонку сорвали, доступ на лед закрыли. Спортсмены боролись за свои права, и в итоге Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным. Но история опять началась сначала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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