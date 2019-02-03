Казаки не пустили гонщиков на лед Балтыма

Уральская битва за лед озера Балтым продолжается. Сегодня, когда гонщики приехали на ледовый автодром, въезд им перегородили казаки, некоторые из них оказались вооружены ножами, говорят очевидцы.

— Гонщики на льду сейчас, но только те, кто успел заехать до патруля, остальные не могут проехать из-за казаков, — передает с места события очевидец и один из организаторов ледовых заездов Платон Маматов. — Въезды перекрыты, все. На одном казаки двумя машинами изобразили ДТП, другой заблокировали машиной, на третьем стоят сами.

Казачий патруль прибыл на трассу вместе с сотрудниками свердловского министерства природы. Свое появление они объяснили выполнением «экологического патруля», выступая против езды в водоохранной зоне. Но спортсмены запретов на ледовые выезды не получали.

Противостояние на Балтыме.Очередная фаза конфликта гонщиков и казаков на озере Балтым под Екатеринбургом. Видео: Александра Ченцова

Сегодня у гонщиков на автодроме была запланирована тренировка. На лед успели завести только несколько автомобилей, остальные машины вытянулись в колонну от автодрома до трассы на Екатеринбург длиной более километра в ожидании решения конфликта.

Полиция уже прибыла на место, правоохранители берут объяснения у казаков и организаторов, чтобы разобраться в ситуации.

Некоторые казаки как оказалось вооружены ножами. Фото: Платон Маматов

Такое противостояние между гонщиками и чиновниками Минприроды за лед Балтыма началось зимой прошлого года. Тогда перед стартом соревнований к трассе съехались представители областного минприроды, казаки и полицейские. В итоге гонку сорвали, доступ на лед закрыли. Спортсмены боролись за свои права, и в итоге Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным. Но история опять началась сначала.