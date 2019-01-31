2019-01-31T10:10:35+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «заминировали» бизнес центр и шесть школ

Эвакуировать из образовательных учреждений некого – в городе объявлен карантин
Олег Галимов
Поделиться:
Это уже вторая волна «минирований» за неделюЭто уже вторая волна «минирований» за неделюФото: Андрей ЛЕОНОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжилась волна «минирований», на сей раз злоумышленники сообщили о ЧП в БЦ «Прогресс» и шести школах. Примечательно, что те, кто сообщил об угрозе для населения, явно не знали, что еще вчера в городе объявлен карантин по ОРВИ и у школьников начались внеплановые каникулы.

БЦ «Прогресс» расположен на улице Машиностроителей. Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

БЦ «Прогресс» расположен на улице Машиностроителей. Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В департаменте образования подтвердили, что проверка проводится в школах № 184, 171, 168, 64, 93, 18. На фотографиях из социальных сетей видно, как десятки людей покидают офисы БЦ, а здание окружают машины МЧС и полиции.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В этом здании находится отделение Пенсионного фонда России, магазин «Норд», отделение Сбербанка и Альфа-банка, страховая компания «Ингосстрах-М», сервисный центр, типография и другие организации.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались комментировать происходящее и обратится в региональное УФСБ, но там на звонки не отвечают. Позже появилась информация об эвакуации Городской клинической больницы Березовского.

Напомним, что 29 января в городе заминировали ТЦ «Академический» и несколько больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уфимский хлебзавод выплатит 650 тысяч пострадавшему в аварии тагильскому третьекласснику
Владимир Шахрин выступил за строительство храма святой Екатерины у Театра драмы в уральской столице
В Екатеринбурге будут судить живодеров, издевавшихся над связанной дворнягой
В Талице выселенный квартирант в отместку хозяину украл через форточку сварочный аппарат
Спасатели выкидывали вещи: в Екатеринбурге загорелась захламленная квартира
На Среднем Урале подняли плату за проезд в общественном транспорте
Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей
Ночью спасатели тушили пожары в трех коллективных садах в Екатеринбурге
На Урале оштрафовали должника, который во время суда болтал по телефону с мамой
Екатеринбуржец чуть не погиб на пожаре из-за взорвавшегося телевизора
Война на бумаге: прокуратура Екатеринбурга недовольна борьбой полиции с незаконными киосками
По роману Алексея Иванова про вампиров снимут сериал
Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2018 году
За две недели 12 штук: уральцы массово воруют крышки от коммунальных колодцев
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, убившего и бросившего в карьер случайного прохожего
Под Екатеринбургом построят два мусорных завода
В Зеленой роще покончил с собой молодой парень
Водитель плакал: в Кольцово гаишники, чтобы задержать нарушителя, распылили в него газовый баллончик
В Полевском 100 человек переселили из бараков в новостройку