В Екатеринбурге «заминировали» бизнес центр и шесть школ

В Екатеринбурге продолжилась волна «минирований», на сей раз злоумышленники сообщили о ЧП в БЦ «Прогресс» и шести школах. Примечательно, что те, кто сообщил об угрозе для населения, явно не знали, что еще вчера в городе объявлен карантин по ОРВИ и у школьников начались внеплановые каникулы.

БЦ «Прогресс» расположен на улице Машиностроителей. Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В департаменте образования подтвердили, что проверка проводится в школах № 184, 171, 168, 64, 93, 18. На фотографиях из социальных сетей видно, как десятки людей покидают офисы БЦ, а здание окружают машины МЧС и полиции.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В этом здании находится отделение Пенсионного фонда России, магазин «Норд», отделение Сбербанка и Альфа-банка, страховая компания «Ингосстрах-М», сервисный центр, типография и другие организации.

Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались комментировать происходящее и обратится в региональное УФСБ, но там на звонки не отвечают. Позже появилась информация об эвакуации Городской клинической больницы Березовского.

Напомним, что 29 января в городе заминировали ТЦ «Академический» и несколько больниц.