Новая волна минирований: в Екатеринбурге массово эвакуируют больницы и ТЦ

Во вторник, 29 января, Екатеринбург охватила новая волна минирований. Сообщения о заложенных взрывных устройствах в первой половине дня поступили по электронной почте сразу в три медицинских учреждения: корпус ЦГБ №1, детскую больницу №8 на улице Военной и ЦГБ №14 на улице XXII Партсъезда.

Информацию о тревожных звонках подтвердили в Горздраве Екатеринбурга. Решение об эвакуации в медицинских учреждениях принимают главные врачи.

- Сообщения о минировании приходят по электронной почте, - рассказали в Горздраве.

На места эвакуации съехались спецслужбыФото: Андрей ЛЕОНОВ

Жители города и области пишут в соцсетях, что на местах идет эвакуация, приезжают полицейские и спасатели из МЧС, работают кинологи с собаками, чтобы найти взрывные устройства.

Волна сообщений о минированиях началась 21 января с Челябинской области, перекинулась на города Сибири, а сегодня дошла Екатеринбурга и Свердловской области.

Жители сообщают об эвакуациях не только в медучреждениях, но и в администрациях, торговых центрах и других общественных местах.

Людей из торговых учреждений выводят на улицыФото: Андрей ЛЕОНОВ

Так читатель «Комсомолки» Андрей рассказал о минировании ТЦ «Академический», а жители из области сообщили о минировании в поликлинике и администрации Среднеуральска и Арамили, а также о минировании ТЦ «Куприт» в Верхней Пышме.

Комментарий очевидца: эвакуация ТРЦ "Академический" 00:00 00:00

- Несколько минут назад эвакуировали ТРЦ Академический. Зазвучала пожарная тревога, всех вывели на улицу. В торговом центре было немного людей, так как дневное время. Тревога, якобы, пожарная, но все, кто работает в центре, говорят, что это новая волна минирований. И, якобы, пришло сообщение о бомбе, которая заложена в торговом центре. Сейчас МЧС оцепляет здание и никого не пускает. Всех просят отойти подальше. Но информация пока не подтверждена, - рассказал владелец кофейни в ТЦ в микрорайоне Академический.

Также сейчас поступают сообщения о звонках и эвакуации общежития УрГПУ, а также ряда учреждений в городах области.