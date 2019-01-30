2019-01-30T09:42:23+03:00
Происшествия

Маньяка, который изнасиловал и убил в Екатеринбурге 14-летнюю школьницу, отправили на 24 года в колонию

Андрея Черняева не могли поймать шесть лет
Олег Галимов
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Приговор убийце вынес Свердловский областной судПриговор убийце вынес Свердловский областной суд
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Свердловский областной суд поставил точку в деле 48-летнего маньяка Андрея Черняева. В его уголовном деле три эпизода, самый страшный из которых – это убийство 14-летней школьницы Оли Медведевой в 2011 году.

В сентябре он подкараулил девочку на стадионе школы № 57, изнасиловал, а после нанес 41 удар ножом. Поймать убийцу удалось лишь в начале 2017 года. Также известно, что в результате изнасилования Черняев заразился от Медведевой СПИДом.

Черняев во время следственного эксперимента. Фото: Валерий Горелых

Черняев во время следственного эксперимента. Фото: Валерий Горелых

– По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, – рассказывал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – В момент задержания и обыска вёл себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. Сыщики полагают, что подозреваемый может иметь склонность к совершению насильственных половых преступлений с садистским уклоном.

На причастность к преступлению сыщики проверили алиби 4,5 тысячи мужчин, провели более тысячи сложных экспертиз, в том числе ДНК.

Тело Оли нашли на школьном стадионе. Фото: соцсети

Тело Оли нашли на школьном стадионе. Фото: соцсети

В Следственном комитете отметили, что во время обхода квартир вблизи места убийства, были опрошены более 7 тысяч человек, а также силовики проанализировали биллинговую информацию, включающую сведения о более чем 3 миллионах соединений абонентов сотовой связи.

Позже стало известно и о других жертвах Черняева. В 2001 году он изнасиловал собственную родственницу, угрожая сбросить ее с балкона или облить кислотой, а годом ранее угрожал ей расправой. Второе нападение он совершил летом 2008 года: маньяк привел к себе в гости малознакомую девушку, надругался над ней и ограбил.

Убийцу не могли поймать шесть лет. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Убийцу не могли поймать шесть лет. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам прокурора, самое первое преступление Черняев совершил ещё в 1999 году в отношении своей бывшей жены. У него выявлено психическое расстройство в виде садизма.

Одна из потерпевших отметила, что маньяк раньше работал следователем в милиции.

Следствие по делу длилось почти два года и в итоге прокурор запросил для Черняева 24 года колонии, из которых первые 8 - тюрьме, а остальные в колонии строгого режима.

Сам Черняев на оглашении приговора заявлял о том, что ни в чем не виновен и никогда не был знаком Медведевой.

Комментарий прокурора по приговору маньяку.Мужчина отправится в колонию на 24 года за убийство школьницы. Видео: Олег ГалимовОлег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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