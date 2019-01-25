За последние годы Свердловская область достигла значимых результатов во многих сферах, в том числе и в части реализации Региональной программы капитального ремонта. По количеству домов, включенных в программу, регион сегодня занимает второе место в России. В период с 2015 по 2018 годы в области капитально отремонтирован 5091 дом, в 1473 домах ремонт был сделан в 2018 году. Условия проживания улучшили порядка 260 тысяч свердловчан.

ДО № 11 по улице Кировградской. Фото: предоставлено заказчиком

За время действия новой системы капитального ремонта Региональному Фонду удалось выстроить понятный механизм работы и обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников процесса капремонта, включая муниципальные власти, управляющие компании и жителей. Дополнительную динамику программе придали переход на круглогодичный цикл работ и синхронизация капремонта с благоустройством придомовых территорий. Именно в Свердловской области успешно стартовал первый в стране проект по ускоренной замене лифтового оборудования. Замена подъемных механизмов производилась почти во всех городах Среднего Урала и, несмотря на высокую стоимость работ, осуществлялась без дополнительной нагрузки на жителей, областной и муниципальные бюджеты. Износ лифтового хозяйства снизился с 22% до 13%, и наш регион уверенно вошел в пятерку субъектов страны с самым безопасным лифтовым оборудованием.

Свердловская область ­ один из немногих субъектов Российской Федерации, где к выполнению капитального ремонта подходят комплексно. На подавляющем большинстве объектов единовременно выполняются: ремонт кровли, фасада, подвальных и чердачных помещений, инженерных коммуникаций. Это позволяет не возвращаться к одному и тому же объекту по несколько раз, а произвести все работы за один ремонтный сезон. Благодаря большому объему выполненных работ и существенному повышению их качества, жители Свердловской области поверили в эффективность программы, что подтверждается ростом платежной дисциплины по взносам на капремонт. По итогам 2018 года уровень собираемости взносов составил 96,71%.

Дом № 12 по улице Краснофлотцев. Фото: предоставлено заказчиком

Задача Фонда на ближайшую перспективу ­ сохранить набранные темпы работ, выполнять ремонты еще более качественно и с опережением плановых графиков, ведь впереди достаточно амбициозная цель ­ до 2044 года в Свердловской области нужно отремонтировать почти 28 тысяч домов.