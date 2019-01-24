Жительница Екатеринбурга, выигравшая полмиллиарда в лотерею, продолжает работать водителем трамвая

Почти две недели понадобилось организаторам лотереи, чтобы найти счастливчиков, которые сорвали мега-куш 1 января - тогда разыгрывался 1 миллиард рублей. Победили два билета. Один был куплен в Свердловской области, второй в Питере. Выгрыш разделили поровну. Первыми откликнулись богачи из Екатеринбурга.

Богачи — это семья Мирошниченко. Он — 35-летний водитель молоковоза. Она — 43-летняя водитель трамвая. О свалившемся на голову состоянии Мирошниченко старались не распространяться. Но лотерейная компания облегчила журналистам задачу, как найти счастливчиков - выпустила пресс-релиз с их именами. А дальше в ход пошли соцсети. Собственно, со страничек «богатеньких буратин» мы и узнали про молоковоз и трамвай в жизни семейства.

Первым делом семья Мирошниченко закроет ипотеку, а потом отправится в отпуск. Николай также мечтает открыть свой ресторан. Фото: пресс-служба «Столото»

Казалось маловероятным, что Оксана Мирошниченко продолжает рулить вагоном № 3. В депо мы пошли, чтобы узнать у коллег ее домашний адрес.

И тут явление миллионершии народу — из депо появляется трамвай. А за лобовым стеклом сидит наша «миссис Рокфеллер». Едет и кукурузными палочками хрусть-хрусть.

Мы по сугробам во весь опор бегом за вагоном до ближайшей остановки. Успели! Запрыгиваем внутрь.

- Молодые люди, не стойте в дверях! - это Мирошниченко по громкой связи нам нагоняй дает, когда мы расположились на подножке. Ну, надо же отдышаться после забега.

Почти всегда смена Мирошниченко длится 12 часов, за это время ее трамвай успевает проехать около восьми кругов вокруг ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вагончик тронулся. Мы протягиваем кондуктору за проезд, а заодно и редакционное удостоверение.

- Вот хотим поздравить вашу коллегу с замечательнейшим событием — вступлением в ряды миллионеров, - объясняем мы.

- А, вы про Оксанку! - улыбается кондуктор. - Мы как узнали про ее выигрыш, подумали, что она сразу уволится! Но нет – Оксана сказала, что работа ей очень нравится, и уходить не хочет. Пусть и платят всего 29 тысяч. Мирошниченко ведь 20 лет уже трамвай водит.

Главное действующее лицо нашего разговора знай себе ведет трамвай от остановки к остановке. После четырех часов покатушек мы возвращаемся «на базу» — у бригады маршрута № 3 обед. Мирошниченко покидает кабину. И вот, наконец, историческая встреча с миллионершей.

- Оксана, добрый день! Поздравляем с выигрышем. Вы — первый миллионер в нашей жизни, - расшаркиваемся мы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/687929" frameborder="0"></iframe> Жительница Екатеринбурга выиграла полмиллиарда, но продолжает работать водителем трамвая.Олег Галимов

Оксана аж вздрагивает от неожиданного приветствия. На одну из самых богатых женщин Екатеринбурга она пока, если честно, не тянет. Замызганные ботинки, потрепанная зимняя куртка, потертые брюки.

- Вам ведь теперь можно на лимузине рядом с трамваем ездить! - продолжаем мы завязывать светскую беседу.

А Оксана продолжает молча хмуриться. Наконец, также безмолвно качает головой и спортивным шагом ретируется в диспетчерскую.

На шум из помещения выходят три женщины — коллеги Мирошниченко.

- Ребята, Оксана сказала, что не будет ни с кем говорить! Вы ее поймите. К таким деньжищам она готова не была. Первые дни после выигрыша она постоянно улыбалась.

Глаза по пять копеек были. Теперь вот немножко успокоилась. Ходят слухи, что ресторан вместе с мужем хочет открыть.

Увы, после обеда Мирошниченко не сжалилась над бедными журналистами. Также демонстративно молча прошла мимо нас. До конца рабочей смены у миллионерши оставалось еще 8 часов...

ЕЩЕ ОДИН СЧАСТЛИВЧИК

Новоявленный богач из Питера: Жена у меня нервная. Вот сейчас, наконец, порадую ее

В Северной столице полмиллиарда выиграла семья слесаря и гардеробщицы.

Пожилая пара уже планирует отпуск. Фото: пресс-служба «Столото»

В ТИБЕТ И ПОРТУГАЛИЮ!

- Жаль, что не миллиард! - вполне себе искренне вздыхает 60-летний Сергей Догоров. А ведь еще пару недель назад мужик был бедняком. Вместе с супругой он живет на окраине Петербурга. Окна их дома выходят на кладбище. Живут скромно. В декабре главу семьи сократили (он работал слесарем). В итоге Догоровым пришлось жить на скромные 12 тысяч, которые зарабатывала гардеробщицей супруга Сергея Ивановича Любовь.

- От безысходности перед новым годом мы купили 10 лотерейных билетов, - говорит миллионер. - А я 40 лет покупаю билеты. Привык, что нифига не выигрываю. Но тут вон какие денжища — полмиллиарда рублей!

- Каково это, почувствовать себя мульти-миллионером? - допытываемся мы до экск-слесаря.

- Вы зря ждете от меня каких-то эмоций. Я очень спокойный человек. Да, я обрадовался, что сделаю жену счастливой. А то раньше она нервная была...

Теперь пенсионеры из Петербурга могут купить себе практически все. Фото: пресс-служба «Столото»

- И как будете радовать супругу?

- Здоровье поправим, попутешествуем. Сынок хочет в Тибет с невесткой съездить, жена в Португалию. Пусть жена думает, что купим. Это у нее желание покупать. Она хочет квартиру получше. И дачу купить. Не нужно шикарную, а просто чтобы отдыхать. А еще я отоспаться хочу.

- А как насчет благотворительности?

- Обязательно поможем больным родственникам. Жена вот еще решила в детский дом пожертвовать деньги.

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