«Я был в другом городе и не знал, что разбогател»: счастливчиком, выигравшим полмиллиарда в лотерею, оказался водитель из Екатеринбурга

Что ж, вот и выяснилось, кому в Свердловской области повезло в новогодние праздники выиграть 500 миллионов рублей в лотерею. Человеком, которому отныне ни дня не придется работать, чтобы жить в достатке, которому можно забыть про ипотеку и которому теперь денег хватит на то, чтобы заказать личную ракету у Илона Маска, чтобы слетать туристом в космос, стал… простой водитель из Екатеринбурга. Зовут счастливчика Николаем Мирошниченко. Как оказалось, он уже давно играет в лотерею.

- Торжество у нас было в 2006 году. Входными билетами служили лотерейные билеты - это идея моей жены Оксаны, - рассказал Николай. - Кстати, многие билеты оказались выигрышными. Сейчас мы участвуем в государственных лотереях всего несколько раз в году, в основном перед праздниками.

В новогодней лотереи такой крупный выигрыш достался лишь двум людям. Один из Санкт-Петербурга, другой с Урала. И тот и другой долгое время не давали о себе знать. Николай Мирошниченко признается, что просто был в другом городе и не знал о выигрыше.

Победители планируют отправиться в путешествие. Фото: страницы героев публикации в социальной сети

- Так получилось, что еще с лета у нас остался выигрышный билет, - вспоминает Оксана, супруга Николая. - Мы все забывали пойти получить выигрыш. Перед Новым годом я возвращалась из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец лотерейного киоска предложила мне на выбор несколько, а я даже и не знала, что на кону целый миллиард рублей. Положила билет дома и забыла о дате тиража.

Когда стало ясно, что билет выигрышный, Николай даже не поверил, что отныне он обладатель целого состояния.

- Перепроверял несколько раз, - рассказывает новоиспеченный миллионер. - Потом нашел запись трансляции тиража и стал смотреть, какие из чисел есть в моем билете. Кстати, все числа выписал на отдельный листок, чтобы не зачеркивать в билете: боялся его испортить ненароком. Когда увидел в бегущей строке номер своего билета, сомнений уже не оставалось. После позвонил в контактный центр, где мне подтвердили мой выигрыш.

Кроме того, супруги-победители хотят помочь деньгами родственникам. Фото: страницы героев публикации в социальной сети

Пока что Николай не бросил работу водителем. Да и супруга его по-прежнему трудится водителем трамвая. Да и уезжать из Екатеринбурга они не планируют.

- Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это - быть мультимиллионерами, - размышляет Николай. - В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом. Собственно, я и в Москву приехал в первый раз - спасибо выигрышу.

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