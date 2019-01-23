2019-01-23T17:23:07+03:00
Звезды

Сергей Нетиевский о расколе «Уральских пельменей»: «Им уже тесно в одном коллективе»

Бывший директор КВН-щиков решил сменить поле деятельности, и отправился на Сейшелы проводить мастер-классы
Анна КОСНЫРЕВА
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Сергей Нетиевский собирает чемоданы на Сейшельские острова. Фото: страничка шоу-мена в InstagramСергей Нетиевский собирает чемоданы на Сейшельские острова. Фото: страничка шоу-мена в Instagram
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Пока актеры шоу «Уральские пельмени» делят график гастролей после раскола в команде, их бывший продюсер Сергей Нетиевский собирает чемоданы на Сейшельские острова. Шоумен решил совместить приятное с полезным. Во время круиза на катамаране он будет вести бизнес-курсы для предпринимателей.

— Три года назад я увлекся плаванием, несколько раз ходил под парусами, это завораживает, есть что-то мистическое в том, что тебя движет ветер. Когда я собрался в отпуск на Сейшелы, и мои деловые партнеры предложили мне сделать формат отдыха со смыслом, — поясняет Сергей. — Во время путешествия буду вести мастер-классы и тренинги, и смогу поделиться своим опытом, успехами и ошибками в сфере продюссирования.

Ранее Сергей продюссировал шоу «Уральские пельмени» и выступал вместе с юмористами на сцене. Но в 2015 году у команды начались судебные разбирательства с ним из-за денег.

— Жизнь — разносторонняя. Я занимаюсь саморазвитием, мне по-прежнему интересны актерские выступления, но сейчас я хочу попробовать сделать акцент на реализации себя как эксперта, который проводит тренинги, мастер-классы, в том числе для бизнес-аудитории, — делится планами Сергей.

Вот и на раскол в «Уральских пельменях» Нетиевский смотрит с точки зрения бизнесмена:

— «Уральские пельмени» могут по отдельности выезжать на гастроли, значит, им уже тесно в одном коллективе, и таким способом они расширяются. Если Андрей со Славой (Андрей Рожков и Вячеслав Мясников — прим. ред.) нашли в себе смелость делать собственный проект, это здорово, каждый человек хочет самовыразиться. И это скорее стоит считать новым шагом в развитии шоу.

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