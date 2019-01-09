2019-01-09T17:03:42+03:00
Звезды

Звезда «Уральских пельменей» высмеял российские курорты во время отпуска в Таиланде

Он записал совместное видео с бойцом Сергеем Харитоновым
Олег Галимов
Поделиться:
Не все подписчики оценили шутку. Фото: InstagramНе все подписчики оценили шутку. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев высмеял тех, кто пугает туристов сильными ураганами в Таиланде. Во время семейного отдыха юморист записал видео с бойцом MMA Сергеем Харитоновым, и в шуточной форме посоветовал соотечественникам отдыхать в России.

При этом камера показывала виды пляжей Таиланда, где нет ни малейшего намека на непогоду.

- Дорогие друзья! Мы хоти рассказать правду о том, что происходит здесь. Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм, – рассказал Исаев. - Здесь выкидывает на берег яхты и алкоголь. Поэтому мы хотим порекомендовать вам, друзья. Езжайте отдыхать на курорты Краснодарского края. Ни в коем случае не в Таиланд, я считаю, что здесь очень плохо, у людей плохое настроение.

Уральский пельмень Сергей Исаев потроллил курорты Краснодарского края.

Исаев отправился на отдых вместе с женой и детьми

Семья Исаева

Семья Исаева

- Здесь все спокойно и хорошо как всегда! А еще кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых, – написал звезда «Уральских пельменей».

В 2019 году Шоу «Уральские пельменей» отметит 10-летний юбилей на телевидении, однако в 2018 из коллектива ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. В канун Нового года о расколе в коллективе рассказала и Юлия Михалкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Знали бы вы, как же я устала…»: Юлия Михалкова рассказала о ссоре «Уральских пельменей». По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
В Екатеринбурге сняли фильм про уральца, который покорил Эльбрус вместе со своим котом Графом
В новогодние каникулы «подопечные» «Спецавтобазы» намусорили больше всех
В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области
В новогодние каникулы ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 390 тысяч гостей
В три раза меньше, чем обычно: в Областной станции переливания острая нехватка крови
В Екатеринбурге посадили организатора «финансовой пирамиды», похитившего 47 миллионов рублей
На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов
В Качканаре будут судить директора ФОКа, на корте которого девочку придавило хоккейными воротами
Ответная баррикада: свердловские автогонщики перегородили бревном проезд к зданию Минприроды
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на отлов бездомных собак
В Екатеринбурге поймали курьеров, маскировавших наркотики под камни
Жители Вторчермета собираются выйти на митинг из-за отмены автобусных маршрутов
Прокуратура уличила мэрию Екатеринбурга в излишней вырубке деревьев
Первая рабочая неделя на Урале будет снежной и морозной
В Кургане задержали 140 канареек, которых контрабандой везли в Екатеринбург
Уральская банда убийц во главе с Тропиканкой получила новые сроки за мошенничество
Если машина заглохла на трассе: советы спасателей
Уральский гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе Дакара
В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью