Звезда «Уральских пельменей» высмеял российские курорты во время отпуска в Таиланде
Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев высмеял тех, кто пугает туристов сильными ураганами в Таиланде. Во время семейного отдыха юморист записал видео с бойцом MMA Сергеем Харитоновым, и в шуточной форме посоветовал соотечественникам отдыхать в России.
При этом камера показывала виды пляжей Таиланда, где нет ни малейшего намека на непогоду.
- Дорогие друзья! Мы хоти рассказать правду о том, что происходит здесь. Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм, – рассказал Исаев. - Здесь выкидывает на берег яхты и алкоголь. Поэтому мы хотим порекомендовать вам, друзья. Езжайте отдыхать на курорты Краснодарского края. Ни в коем случае не в Таиланд, я считаю, что здесь очень плохо, у людей плохое настроение.
Уральский пельмень Сергей Исаев потроллил курорты Краснодарского края.
Исаев отправился на отдых вместе с женой и детьми
Семья Исаева
- Здесь все спокойно и хорошо как всегда! А еще кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых, – написал звезда «Уральских пельменей».
В 2019 году Шоу «Уральские пельменей» отметит 10-летний юбилей на телевидении, однако в 2018 из коллектива ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. В канун Нового года о расколе в коллективе рассказала и Юлия Михалкова.
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