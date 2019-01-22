Мисс студенчества: проголосуйте за лучшую уральскую студентку!

Уральские студентки, как известно, — умницы и красавицы. Одни из них увлекаются танцами и выигрывают Гран-при молодёжных фестивалей, отлично рисуют, делают деткам аквагрим на праздниках. Другие совершают научные открытия, побеждают на вузовских олимпиадах и выступают на международных конгрессах, путешествуют по Уралу, собирая истории родного края, ведут активную жизнь и запросто участвуют в волонтерских программах.

Представляем вам 25 девушек — участниц нашего фотоконкурса из уральских вузов. Здесь вы найдете их фотографии и презентации о каждой из них. Голосуйте онлайн за ту участницу, которая, по-вашему мнению, «в учебе всех милее». Финалистку определят ваши голоса!

Победившую студентку ждет интервью на страницах «Комсомольской правды», фотосессия от нашего фотографа, выступление в эфире радио и призы от партнеров.

Голосование за студенток завершится 3 февраля. По правилам конкурса, проголосовать на сайте ural.kp.ru можно за нескольких участниц, и повторно вернуться к голосованию через 24 часа.

Итоги конкурса мы определим 4 февраля.

Итак, конкурс начался! За кого из студенток вы проголосуете?

Положение о конкурсе