2019-01-22T19:02:16+03:00
Конкурсы и тесты

Мисс студенчества: проголосуйте за лучшую уральскую студентку!

По случаю Татьяниного дня — праздника российских студентов — «Комсомолка» вместе с вузами Свердловской области проводит конкурс «Кто в учебе всех милее»
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В уральских вузах учатся самые красивые, умные и веселые студентки! Предлагаем вам лично убедиться в этомВ уральских вузах учатся самые красивые, умные и веселые студентки! Предлагаем вам лично убедиться в этомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские студентки, как известно, — умницы и красавицы. Одни из них увлекаются танцами и выигрывают Гран-при молодёжных фестивалей, отлично рисуют, делают деткам аквагрим на праздниках. Другие совершают научные открытия, побеждают на вузовских олимпиадах и выступают на международных конгрессах, путешествуют по Уралу, собирая истории родного края, ведут активную жизнь и запросто участвуют в волонтерских программах.

Представляем вам 25 девушек — участниц нашего фотоконкурса из уральских вузов. Здесь вы найдете их фотографии и презентации о каждой из них. Голосуйте онлайн за ту участницу, которая, по-вашему мнению, «в учебе всех милее». Финалистку определят ваши голоса!

Победившую студентку ждет интервью на страницах «Комсомольской правды», фотосессия от нашего фотографа, выступление в эфире радио и призы от партнеров.

Голосование за студенток завершится 3 февраля. По правилам конкурса, проголосовать на сайте ural.kp.ru можно за нескольких участниц, и повторно вернуться к голосованию через 24 часа.

Итоги конкурса мы определим 4 февраля.

Итак, конкурс начался! За кого из студенток вы проголосуете?

Положение о конкурсе

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