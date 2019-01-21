2019-01-21T11:11:33+03:00
Происшествия

Пострадали шесть человек: под Богдановичем ВАЗ задел Chery и врезался в фуру

Два человека с ушибами и переломами доставлены в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе Екатеринбург-Тюмень неудачный обгон закончился массовым ДТП и шестью пострадавшими. Авария произошла ранним утром под Богдановичем.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель вазовской «десятки», устав тащиться за МАЗом, решил обогнать длинномер. Однако закончить маневр не успел и задел встречную Chery, после чего отечественную легковушку отбросило на обгоняемую фуру. В момент столкновения в машинах в общей сложности находились шесть человек, включая трех детей.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, которые госпитализированы в больницу Богдановича. У 28-летнего водителя диагностировали перелом таза и ушиб грудной клетки, у его пассажира - ушибленную рану лба, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области. - Мужчина и трое его дочерей 14, 8 и 2 лет, ехавшие в Chery, получили незначительные ушибы.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Избежать серьезных травм детям помогли детские кресли и сработавшие подушки безопасности.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, ГИБДД призывает не совершать опрометчивых выездов на полосу встречного движения, соблюдать ПДД, - напомнили инспекторы. - Ремни также являются важнейшим условием безопасности.

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