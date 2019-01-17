2019-01-17T10:28:24+03:00
Общество

«Работали по ночам и в мороз»: на Урале художники сделали объемные рисунки музейных экспонатов на городских стенах

Если посмотреть на рисунок с определенного угла, то он приобретает глубину
Данил СВЕЧКОВ
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Художники изобразили на стенах минералы, с добычи которых началась история Полевского. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»Художники изобразили на стенах минералы, с добычи которых началась история Полевского. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»
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На Урале появился настоящий город иллюзий. Называется Полевским. Идешь так по улице, видишь перед собой гигантский аквариум с огромным деревянным кораблем внутри. Думаешь: «И откуда только такой приплыл?». А потом делаешь шаг в сторону, и магия сразу исчезает. Корабль оказывается просто рисунком на стене. Умелец-художник нарисовал его таким хитрым способом, что если смотреть с определенного угла, плоское изображение вдруг обретает объем и глубину.

В старину такая барка за две недели доставляла в Москву тонны минералов и руды, добытых на Урале. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

В старину такая барка за две недели доставляла в Москву тонны минералов и руды, добытых на Урале. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Такие иллюзии появились в городе на четырех зданиях. В плоских стенах городской библиотеки завелись огромные ниши с малахитовой и мраморной сферой. Минералы блестят лакированной поверхностью и того и гляди укатятся со своих мест. Говорят, местные даже перестали парковать рядом с ними свои машины – вдруг помнут. Серые стены трансформаторной будки неподалеку, словно стали невидимыми, обнажив нутро. А там вместо электрического оборудования – миниатюра заводской крепости, которой когда-то и был Полевской. Из стен других зданий растут прозрачные кристаллы.

Рядом с каждым рисунком можно найти надпись, объясняющую, что здесь изображено. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Рядом с каждым рисунком можно найти надпись, объясняющую, что здесь изображено. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

– Над каждым рисунком работало от двух до пяти человек, – рассказала Анна Клец, участница команды художников Spektr. – Рисовали в мороз, когда на улице было -25 градусов. Руки у ребят замерзали, да и краски плохо ложились, но ничего, справились.

Все рисунки это изображения артефактов, хранящихся в фондах местного краеведческого музея.

– В истории Полевского было много удивительных событий, и мы решили вынести часть объектов, связанных с ними на улицы – это и минералы, которые здесь добывали и предметы быта наших предков, – рассказывают художники. – Мы превратили обычные городские постройки в музейные витрины.

Завод-крепость, которым когда-то был Полевской, изобразили на трансформаторной будке. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Завод-крепость, которым когда-то был Полевской, изобразили на трансформаторной будке. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Рисовали объемные фигуры валиками и кисточками, а также аэрозольными распылителями краски. А чтобы добиться эффекта объемности, работали художники по ночам.

– В темное время суток мы включали изображение на проекторе и направляли его на стену, – добавляет Анна Клец. – Потом поверх вытянувшейся световой картинки ребята уже наносили краску.

Объемные изображения разместились на четырех зданиях Полевского. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Объемные изображения разместились на четырех зданиях Полевского. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Объем картины приобретают, только если смотреть на них из определенной точки – той, где и стоял проектор. Пока, из-за толстого слоя снега, точки этой на земле не видно, поэтому одним из популярных развлечений местной детворы стало ходить вдоль картин и пытаться найти то самое место, в котором вдруг обычные краски на плоской стене становятся выпуклыми.

– Художникам, пока они рисовали, дети дарили игрушки, – рассказывает Анна Клец. – Мы вообще часто делаем такие объемные работы. Иногда с помощью всяких призм и сфер мы «меняем» форму зданий. Человек смотрит издалека и не верит, что у дома очень простая форма. Приходится показывать фотографии того, как мы рисовали изгибы на стенах здания.

Этот и ему подобные идолы называются Иткульскими птицами. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Этот и ему подобные идолы называются Иткульскими птицами. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Такие идолы были найдены школьниками Полевского в 1940-х годах. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Такие идолы были найдены школьниками Полевского в 1940-х годах. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Сейчас эти идолы хранятся в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

Сейчас эти идолы хранятся в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено Анной Клец, фестиваль «Стенограффия»

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