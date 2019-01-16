Под Екатеринбургом собака укусила за лицо двухлетнюю девочку

В Среднеуральске разъяренная собака напала на двухлетнюю девочку и укусила ее за лицо. Малышка получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована в больницу № 9 Екатеринбурга. По словам мамы девочки, ЧП произошло в понедельник вечером на улице Советской.

Фотографии последствий нападения не рекомендуется смотреть слабонервным.

Девочке предстоит операция. Фото: предоставлено матерью ребенка

- Около 18:00 за магазином «Кировский» на моего ребенка напала собака. На вид - овчарка. Кто видел такую собаку или, может, предположительно, знает ее хозяина, убедительно прошу сообщить, - написала мать девочки Ксения в соцсетях.

Разбираться в произошедшем предстоит местному отделу ПДН.

- Сотрудники полиции самостоятельно выявили этот случай в ходе мониторинга соцсетей, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Проводить проверку поручено полицейским из отдела по делам несовершеннолетних.

Фото: предоставлено матерью ребенка

Проблема с нападением собак на детей далеко не в первый раз дает о себе знать на Среднем Урале за последнее время. Чего только стоит прошлогодний случай, когда в столице региона бойцовский пес едва не загрыз 4-летнюю девочку.

Есть в Свердловской области и более трагические примеры – в начале 2017 года в селе Пальмино местные жители оставили без присмотра своих собак. В результате животные растерзали 7-летнюю школьницу.