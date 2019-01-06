2019-01-06T17:23:12+03:00
Общество

Четыре миллиона в пустоту: на Урале сдали фельдшерские пункты, которые не работают

Минздраву грозят прокурорской проверкой
Павел ПИВОВАРОВ
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По документам все работы давно должны быть завершены. Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея АльшевскихПо документам все работы давно должны быть завершены. Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских
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Свердловский минздрав уличили в махинациях со средствами, выделенными из Москвы. 3 миллиона 790 тысяч рублей должны были быть потрачены на открытие акушерских пунктов в деревнях Бутырки и Кокшарова неподалеку от Камышлова. По документам все работы были «выполнены» еще 24 декабря ушедшего года, однако, на деле ничего из написанного практически не сделано, а сами ФАПы не введены в строй.

Модули медицинских пунктов не подключены к коммуникациям, а территории, соответственно, не благоустроены. В одном из населенных пунктов и вовсе только еще роют траншею для установки здравоохранительного оборудования.

Обнаружил странные нестыковки депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- За 2018 год должны были появиться более 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Половина из них должна была быть построена на федеральные деньги, и вот я ездил и проверял, насколько они готовы. Когда я ездил и смотрел минздрав мне отчитывался: «Все будет нормально. Что будет и персонал и оборудование. Но ничего в итоге не работает, - рассказал парламентарий в беседе с «Комсомолкой».

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

В пресс-службе Минздрава от комментариев отказались, сославшись на праздничные дни.

Между тем, уже есть версия неоднозначного поведения чиновников в региональном министерстве здравоохранения.

- Они это сделали, потому что им бы пришлось возвращать неиспользованные деньги в бюджет. Акты выполненных работ подписаны, что позволяет им перечислить деньги в полном объеме, поэтому, несмотря на все замечания, министерство подписало эти акты, - считает единоросс Альшевских.

Теперь в ситуации будут разбираться прокуратура и Следственный комитет.

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

Фото: ЖЖ депутата Госдумы Андрея Альшевских

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