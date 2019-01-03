2019-01-03T14:47:45+03:00
Общество

Девятилетний спортсмен из Кушвы спел с Денисом Майдановым на шоу «Лучше всех»

Выступить дуэтом с заслуженным артистом России было мечтой уральского школьника
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Первый каналФото: Первый канал
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Третьеклассник из маленького свердловского городка Кушва стал участником шоу Максима Галкина «Лучше всех». Девятилетний Александр Чернов оказался настоящим открытием как для ведущего, так и для публики. Дело в том, что мальчик одинаково увлечен спортом и пением.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

В свои девять Саша уже двукратный чемпион России по отжиманиям. А впервые этот титул он получил, когда ему было всего семь.

- Тогда я отжался на одной руке 57 раз. А в этом году я поставил рекорд по отжиманиям на бутылках, - поделился юный спортсмен.

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - спрашивает Максим Галкин.

- Учителем физкультуры.

- А певцом стать не мечтаешь?

- Я и так уже певец. У меня был сольный концерт, - уверенно говорит Саша. - Я собирал по сотне человек, даже может больше.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

В подтверждение своих слов школьник и спел, и отжался, и показал несколько упражнений на брусьях. В качестве награды маленький спортсмен-вокалист получил не только традиционную медаль, но и возможность спеть дуэтом с Денисом Майдановым. Именно вместе с ним и мечтал выступить Саша.

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