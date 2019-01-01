Людей пересадили на автобусы: под Екатеринбургом сошел с рельс грузовой состав

В новогоднюю ночь в Свердловской области произошло ЧП на железной дороге. На ветке Екатеринбург-Каменск-Уральский в районе станции Храмцовская с рельс сошли 16 товарных вагонов с углем, которые серьезно повредили соседний путь.

На место ЧП в 4:40 оперативно выехали спецслужбы. Вскоре выяснилось,что в результате инцидент никто из людей не пострадал, угрозы экологической безопасности также нет.

- Был нарушен габарит соседнего пути. Состав перевозил уголь, все обстоятельства уточняются, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального МЧС.

Из-за аварии в расписание поездов внесли изменения. Так, электропоезд № 6617, ехавший из Каменск-Уральского, а также скоростная электричка "Ласточка" направлены через станцию Богданович.

Электропоезда №6601, №6603 Каменск-Уральский - Екатеринбург и №6602, №6604 Екатеринбург - Каменск-Уральский проследуют до станций Перебор и Марамзино, далее пассажиров доставят к месту назначения автобусами.