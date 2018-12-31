«Не рыпайтесь»: свердловские чиновники отказались от шикарных корпоративов из-за скандала с Глацких

Новогодние посиделки с коллегами устраивают почти в каждом офисе. Но самое пристальное внимание людей приковано к корпоративам богатых и известных компаний, а также чиновников.

СКРОМНОСТЬ В ТРЕНДЕ

В этом году в Екатеринбурге наметилась тенденция – чиновники и депутаты разных уровней отказываются от праздников на широкую ногу, предпочитая тихие застолья без звезд эстрады. Всему виной скандал с экс-руководителем областного департамента молодежной политики Ольгой Глацких, которой принадлежит знаменитое - "Государство не просило вас рожать".

- Корпоративов ни в Законодательном Собрании области, ни в администрации губернатора в этом году не было. Все боятся оскандалиться после случая с Глацких. Если кто-то из чиновников и депутатов и собирается, то небольшими группами друзей, где и поздравляют друг друга с наступающим, - рассказывает собеседник «КП». – Сейчас новая линия поведения приветствуется и рекомендуется - скромность в поступках и в публичных выступлениях, а так же в повседневной жизни. Это требование центра: «Не рыпайтесь и не тявкайте!»

Очень скромно провели торжественное новогоднее мероприятие и депутаты Екатеринбургской городской Думы. Бюджет мероприятия не превысил и 300 тысяч рублей. Праздновали в Театре юного зрителя.

- Мы скидывались из своего кармана по три тысячи рублей с каждого, - признался «Комсомолке» один из народных избранников. - Поэтому большая часть, депутатов Думы проигнорировала корпоратив На мероприятии были лишь 14 депутатов из 36.

Никаких изысков на приеме в ТЮЗе не было. Шампанское, стандартный набор закусок. Число приглашенных не превысила 100 человек.

ВЕЧЕРИНКА «НА СТИЛЕ»

Несколько побогаче прошел корпоратив в Ельцин-центре. Вечеринка в стиле 90-х годов прошла в стенах Centr - Club. Было примерно 150 гостей. Большая часть из них - арендаторы офисов. Бюджет мероприятия составил около 500 тысяч рублей. Пришедших развлекали музыканты из местной екатеринбургской группы Blues Bastards. Резиденты клубной площадки Ельцин-Центра исполняли блюз.

- На новогоднем огоньке не было замечено ни селебрити, ни крупных чиновников. Сотрудники развлекали себя исполнением в караоке песен Децла и «Агаты Кристи». Еще и соревновались между собой, - поделился один из сотрудников.

А вот компания «Мегафон» отпраздновала корпоратив в ЦК «Урал».

- Главной темой вечера стали высокие технологии и магия, - загадочно рассказали в пресс-службе «Мегафона». – Сотрудников удивляли выступлениями со спецэффектами и лазерным шоу, а также магическими фокусами в стиле фильма «Иллюзии обмана». Угощения были традиционно новогодними: мандарины, шампанское, оливье. В финале вечера гостей порадовало выступление группы «Нефть».

Последние известны тем, что выступали на разогреве у групп «Ума Турман», «Дискотекоа Авария», а также Григория Лепса и Ёлки.

Отличились по размаху и роскоши – «Уральские авиалинии». На вечеринке в отеле Hyatt Regency в честь 25-летия компании выступила российская звезда Светлана Лобода.

- На вечеринку не звали всех сотрудников. Лишь самый узкий круг. Лобода спела все свои хиты, включая «Твои глаза» и «Случайную». Встречали ее на ура, - рассказала одна из сотрудниц.

Кстати, у Лободы вечер был особенно удачным, потому что она успела заскочить на корпоратив и в «Сима-Лэнд». Но по словам участников закрытого корпоратива – пела немного, всего песен пять…