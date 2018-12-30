«Юля, это правда Вы?!»: актриса Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" впервые провела «прямую линию»

«Уральская пельмешка» Юлия Михалкова по примеру Президента РФ решила провести телефонную «Прямую линию». В своем Instagram Юля смело опубликовала свой номер телефона и сказала: «Звоните, дорогие, задавайте вопросы». Поклонники откликнулись и буквально оборвали юмористке телефон. За три часа Юля приняла 52 звонка, которые поступили со всей России.

— Я сегодня узнала о погоде по всей стране, — смеется Юлия Михалкова. — Прямая линия прошла прекрасно, думаю, нужно делать так каждый год. Звонили и просто поболтать, кто-то говорил комплименты, кто-то советы. Я всё записала. Больше всех мне запомнился звонок от 11-летней Кати из Мурманска, она пообещала налепить в 2019-м пельменей в поддержку нашей команды. А вот Илья из Краснодара предложил делать передачу о закулисной жизни пельменей. Мне понравилась идея, можно начать делать видеоблог.

Идея была особенно актуальной на фоне ссор и скандалов, которые происходят в команде. Одна из последних новостей – в «золотом составе» «Уральские пельмени» выступают только на записи телевизионных концертов, а вот гастролируют в менее звездной комплектации. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на гастроли.

— У нас раскол случился, команда поделилась на две части, и на гастроли теперь ездит разными составами. Я специально не принимаю ничью сторону, чтобы все помирились, — поделилась уловкой Юлия. — Но тем не менее каждый месяц будут шоу в Екатеринбурге, нашим классическим полным составом. Тут мы все придумываем, и раз в два месяца записываем шоу для СТС, на телевизионных эфирах тоже остаемся все вместе.

Ближайших выход на сцену намечен на начало февраля с новым шоу в Екатеринбурге. Пока же у Юлии, как и у других артистов шоу, праздничные каникулы.

— Новый год буду отмечать дома, в Екатеринбурге, в кругу семьи и с близкими. Обязательно к маме съезжу в Верхнюю Пышму, - делится планами Михалкова. - Я уже в режиме выходных. Набираюсь сил, чтобы порадовать поклонников новыми проектами.

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