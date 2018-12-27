Кондуктор, нагрубившая слепому пассажиру в Екатеринбурге, извинилась перед ним

В Екатеринбурге разрешилась история с инвалидом Ринатом Шайдуллиным и кондуктором 27-го автобуса. Неделю назад, когда Ринат с собакой-поводырем ехал в автобусе, женщина потребовала, чтобы он оплатил проезд собаки, чего вообще-то делать не должна была. Да еще и нагрубила ему.

- Кондуктор заявила мне: «Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!». Данная фраза была произнесена с глубокой насмешкой в голосе над всеми инвалидами. Получается, что все люди, имеющие инвалидность, наказаны Богом! - сокрушался Ринат.

Потом, по словам пассажира, кондуктор и вовсе пообещала переломать незрячему ноги и руки, хотя сама женщина заявила позже, что никаких угроз с ее стороны не было. Накануне Ринат и женщина, нагрубившая ему, встретились вновь. Случилось это на собрании автотранспортного предприятия «Город», обслуживающего 27-й маршрут. Там он рассказал сотрудникам компании о жизни незрячих и услышал извинения из уст кондуктора.

Кондуктор, нагрубившая слепому пассажиру, заявила, что не угрожала ему. Фото: Анатолий Карманов, пресс-служба администрации Екатеринбурга

- Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь, я одна воспитываю ребенка, - сказала кондуктор Юлия. - У нас просто часто ездят с собаками и я не разобралась поводырь это или не поводырь.

В ответ на это сам Ринат сказал, что принимает извинения и претензий у него к женщине никаких нет.

- Случай показал, что в транспорте Екатеринбурга и России не все знакомы с собаками-поводырями, - отметил Ринат Шайдуллин. - Претензий лично к вам у меня нет.

В муниципальной транспортной инспекции добавили, что для предотвращения подобных конфликтов со всеми компаниями-перевозчиками города проведут собрания, где разберут эту историю.

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