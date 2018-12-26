Уральские «мусорщики» так и не назвали причину повышения тарифов на вывоз отходов

Через несколько дней в Свердловской области полностью перекроят схему вывоза и утилизации отходов жителей. С 1 января 2019 года на Среднем Урале «мусорный вопрос» будут решать по-новому – изменят правила обращение с твердыми отходами. Региональные операторы по Северной, Восточной и Западной зонам отчитались о готовности к нововведениям, и рассказали о том, что изменится для людей, в плане избавления от мусора.

Все новшества не заработают с 2019 года. Законодатели подложили регоператорам подстилку, в виде нескольких лет отсрочки. В рамках переходного периода очищающие организации до 2024 года могут свозить мусор на свалки, которые фактически находятся вне закона – не имея лицензий и не включенных в государственный реестр.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ МУСОРНАЯ РЕФОРМА?

Региональные операторы позаботились о главном для себя – сборе максимально больших прибылей и повышении тарифов для народа. На фоне заваленных мусором районов, как в Екатеринбурге, так и в областной глубинке, компании просто решили собирать больше денег с людей. По новым правилам, за мусор придется платить по числу прописанных в квартире граждан, это около 150 рублей в месяц с человека. Такая планка уже утверждена Региональной энергетической комиссией.

Контейнеры останутся на прежнем месте, но платить за них придется большеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Договора с операторами по размещению отходов заключены на 100%, а также с субподрядными организациями. Уже намечены графики дежурств по ним, - рассказал директор «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.

Еще одним новшеством стало то, что отныне жители и компании будут возмещать рублем слишком сильный вред природе. Об этом «Комсомолке» рассказал директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области Федор Потапов.

- Территориальной схемой определены места, где будут создаваться полигоны для отходов и другие объекты. Ранее жители не платили за нанесение ущерба окружающей среде. Теперь же это учитывают операторы по захоронению. Данные затраты в полном объеме учтены. Операторы по захоронению будут возвращать полученные от регионального оператора деньги в бюджеты разного уровня. Это существенная составляющая тарифа, - рассказал региональный оператор по Северной зоне.

Предприниматель не стал скрывать, что хочет выжать из жителей как можно больше денег. При этом посетовал на планку РЭКа.

- Мне хочется, чтобы тарифы с населения за мусор были как можно больше. Кстати, тариф, который мы установили экономически обоснован, - подчеркнул Потапов.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ С ОТДАЛЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, ЗАВАЛЕННЫМИ МУСОРОМ?

Для того, чтобы вывезти мусор с отдаленных территорий области региональные операторы будут обращаться в областное министерство ЖКХ и энергетики для предоставления нужных условий. Как стало известно «Комсомолке» очищать такие территории от отходов планируется раз в три месяца.

Жители городов будут платить за каждого "производителя отходов"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препятствий в реализации реформы, мусорные операторы. По их словам, не помешает борьбе с мусором и громкий процесс между «Спецавтобазой» и «Рифеем».

КУДА ЗВОНИТЬ ПО МУСОРНЫМ ВОПРОСАМ?

В случае возникновения мусорных коллапсов, регоператоры призвали звонить на телефоны горячей линии.

Телефон для жителей Екатеринбурга и населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Специализированная автобаза» — 8-800-775-00-96. Жители Северной административно-производственной зоны с центром в Нижнем Тагиле смогут свои жалобы направлять на номер 8-800-250-60-06, Западной административно-производственной зоны с центром в Первоуральске на номер 8-800-100-89-54.