В Свердловской области открылись детские технопарки «Кванториум»

Сразу три детских технопарка «Кванториум» 13 декабря открылись в Свердловской области. Они созданы в Ельцин Центре, на базе Свердловской детской железной дороги, а также в Инновационном культурном центре в Первоуральске.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Актуальность

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, развитие инженерного образования особенно актуально в нашем промышленном регионе.

- Нам надо развивать реальный сектор экономики в целом в стране, а инженерные профессии — это как раз и есть реальный сектор экономики. Наша цель выстроить работу таким образом, чтобы на каждые 50 тысяч школьников работал один «Кванториум», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Что такое технопарк с уральской спецификой?

Новые технопарки представляют площадки с современным технологическим оборудованием, с помощью которого школьники помимо изучения теории в течение трех лет проходят практику.

Подростки от 11 до 17 лет смогут освоить тут полный цикл создания инженерного продукта: от идеи до конечной реализации.

Так, в «Кванториуме» в Ельцин Центре школьники осваивают систему ГЛОНАСС, дроны и квадрокоптеры. Сначала ученики работают с картами, после чего их учат создавать технические устройства, собирать, обрабатывать и хранить базы данных. Всего на этой площадке обучение будет вестись по следующим направлениям: IT-квантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), Геоквантум, Хайтек-цех, Космоквантум, Шахматная гостиная.

Павел Креков лично проинспектировал оснащение технопарков. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- «Кванториум» – это, пожалуй, один из лучших механизмов профориентации детей, потому что здесь они выполняют реальные производственные задачи», – сказал директор Дворца молодежи Константин Шевченко.

Больше практики

На детской железной дороге работают четыре квантума: «Промышленный дизайн», «Hi-Tech», «Виртуальная и дополненная реальность» и «IT-технологии» с элементами ГЕО.

- В «Кванториуме» будут заниматься не только юные железнодорожники, но и школьники города и области. Он должен стать основой для дополнительного научно-технического образования молодежи, площадкой для подготовки инженеров нового формата, – сказал первый заместитель начальника СвЖД Иван Колесников.

Например, в составе «Кванториума» на детской железной дороге представлен квант «Hi-Tech», где школьники обучаются прототипированию, моделированию. Он занимает три класса, в которых размещены в том числе мастерская и зона прототипирования.

- Я записалась в квантум «Промышленный дизайн». Здесь обучают скетчингу – тому, как делать простые зарисовки, потому что любому модельеру и дизайнеру всегда пригодится умение быстро зарисовать свою идею. Мы обучаемся 3D-технологиям, чтобы суметь воплотить проект в жизнь. Несмотря на сложность темы, в кванториуме все преподают в довольно легкой, интересной и захватывающей форме, – рассказала кванторианка Яна Харинцева.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Железное киберсердце

В Инновационном культурном центре в Первоуральске современный образовательный центр создан усилиями Группы ЧТПЗ и правительства Свердловской области. В нем смогут обучаться до полутора тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. Для будущих изобретателей и инженеров открыты зоны технического творчества «Гео и IT-квантум», «Виртуальная и дополненная реальность», «Промышленный дизайн» и «ПромРобо». Все они оснащены современным оборудованием: есть все, что необходимо для творчества и развития. Церемония открытия «Кванториума ЧТПЗ» в Первоуральске получилась яркой и эффектной. Вместо привычного разрезания ленточек гости и будущие участники соединили вместе компьютерные шлейфы, символизирующие связь прошлого и будущего. Когда цепь из 70 звеньев замкнулась, загорелось и заработало железное киберсердце.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Всего в России создано 89 детских технопарков в 62 регионах. В Свердловской области, по словам вице-губернатора Павла Крекова, в ближайший год планируется открыть еще 16 кванториумов. Отметим, что обучение в «Кванториуме» – бесплатное.