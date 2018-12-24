2018-12-24T08:24:50+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга вновь появились абажуры Тимофея Радя

Яркие плафоны на фонари уличный художник надевает уже пятый год подряд
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Яркие плафоны появляются уже седьмой год подрядЯркие плафоны появляются уже седьмой год подрядФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Екатеринбурге снова стало светлее и ярче. На фонарях аллеи возле УрФУ и оперного театра вновь появились абажуры уличного художника Тимофея Радя.

Впервые абажуры появились в 2013 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые абажуры появились в 2013 годуФото: Алексей БУЛАТОВ

- 7:0. Спасибо Женя, Злая Голова, Илья, Катя, Кирилл, Кузьма, Паша, Гоша, Света, ГЦСИ Урал, Культурный Транзит, Dirt Customs,- написал автор на страничке в соцсети.

Впервые гигантские абажуры горожане увидели в декабре 2013 года. Тогда Тимофей Радя презентовал их в рамках творческого фестиваля «Не темно».

Фото: Тимофей Радя

Фото: Тимофей Радя

Местные власти потребовали убрать инсталляцию, заявив, что подобные украшения должны быть согласованы. Однако после того, как жители города массово поддержали проект Радя, яркие плафоны все же оставили. С тех пор они радуют екатеринуржцев ежегодно, с зимы до весны.

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