2018-12-17T19:13:10+03:00
Общество

Из-за жестокости и убийств: в Екатеринбурге 17-летней девушке отказались продать детектив Агаты Кристи

Сотрудники книжного магазина попросили у девушки паспорт - на романе стояла маркировка «16+»
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Классика детективной литературы оказалась недоступна молодежи. Фото: Виктор ГусейновКлассика детективной литературы оказалась недоступна молодежи. Фото: Виктор Гусейнов
Изменить размер текста:

Жительница Екатеринбурга Арина Липухина (имя изменено по просьбе героя. - Ред.) очень любит читать книги. На днях она заказала по Интернету три издания: фэнтези «Хоббит» и «Фантастические твари…», а также детектив Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» про Эркюля Пуаро. Однако, когда 17-летняя девушка пришла в «Читай-город» на Ленина, 49, чтобы забрать заказ, строгая продавец потребовала ее предъявить паспорт.

- Зачем? - удивилась Арина.

- Если вы не знаете, у произведений Агаты Кристи стоит возрастной ценз 18+. В книге есть убийства и жестокость, детям читать такое нельзя, - ответила продавец.

В итоге Арина забрала только две книги, а за классическим детективом ей пришлось идти вместе с отцом. Александр Липухин уверяет, что книга даже не была упакована в прозрачную пленку, как, например, делают с эротическими романами, чтобы дети не смогли их раскрыть и полистать.

Внутри книги стояла маркировка «16+». Фото: предоставлено героем публикации.

Внутри книги стояла маркировка «16+». Фото: предоставлено героем публикации.

- Да и маркировки «18+» на обложке не было, - возмущается Александр. - Зато стояла другая маркировка внутри книги на самой последней странице - «16+». Но ведь дочери моей уже 17! То есть литературу классиков вообще не приобрести? А «Преступление и наказание» как тогда купить? Раскольников же бабушку топором убивает.

Впрочем, произведение Достоевского в отличие от детективов Агаты Кристи входят в школьную программу.

- Список классической литературы, разрешенной для изучения в школах, готовится на федеральном уровне, - пояснили в Министерстве образования Свердловской области. - А на деятельность коммерческих организаций, к которым относятся и книжные магазины, они не влияют.

К слову, маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже семь лет после того, как в 2010-м был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не доросла: На Урале школьнице не продали книги Бродского и Есенина из-за возраста

В Екатеринбурге школьница не смогла приобрести сразу несколько книг отечественных классиков из-за того, что на них стояла маркировка "18+". В список недоступной литературы попали имена из списка обязательной к прочтению школьной литературы: Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Сергея Есенина. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору
В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%
В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов
«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей
На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар
Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет