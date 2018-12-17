2018-12-17T12:56:46+03:00
Общество

Из-за жестокости и убийств: в Екатеринбурге 17-летней девушке отказались продать детектив Агаты Кристи

Сотрудники книжного магазина попросили у девушки паспорт - на романе стояла маркировка «16+»
Данил СВЕЧКОВ
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Классика детективной литературы оказалась недоступна молодежи. Фото: Виктор ГусейновКлассика детективной литературы оказалась недоступна молодежи. Фото: Виктор Гусейнов
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В Екатеринбурге 17-летняя девушка столкнулась с неожиданной проблемой – ей отказались продать роман в книжном магазине крупной сети. Дескать, там убийства и жестокость. Вроде бы, причина понятна, однако речь идет не о кровавом боевике, где что ни страница, так кого-то пытают и кромсают, а об интеллигентном, даже классическом детективном романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» про Эркюля Пуаро.

– Моя дочь заказала три книги через Интернет-магазин «Читай-города» и пришла в книжный магазин на Ленина, 49, чтобы выкупить их, – рассказывает Александр, отец девушки. – Там были фэнтези «Хоббит» и «Фантастические твари…», а также детектив Агаты Кристи. Но на кассе дочери сказали, что продать ей могут только две книги, а для третьей нужен паспорт, якобы потому что там стоит маркировка «18+». Дочь развернулась и ушла. На следующий день я пришел с нею и выкупил все три книги.

Александр уверяет, что книга даже не была упакована в прозрачную пленку, как делают с эротическими романами, например, чтобы дети не смогли их раскрыть и полистать.

Внутри книги стояла маркировка «16+». Фото: предоставлено героем публикации.

Внутри книги стояла маркировка «16+». Фото: предоставлено героем публикации.

– Да и маркировки «18+» на обложке вообще не стояло, – возмущается Александр. – Зато стояла другая маркировка внутри книги на самой последней странице – «16+». Но ведь дочери моей уже 17! То есть литературу классиков вообще не приобрести? А «Преступление и наказание» вообще «21+»?

В самой сети книжных магазинов пока не прокомментировали случившееся.

А в министерстве образования Свердловской области отметили, что список классической литературы разрешенной для изучения в школах готовится на федеральном уровне. А на деятельность коммерческих организаций, к которым относятся и книжные магазины они не влияют.

Добавим, что маркировки с указанием возрастным ограничений ставятся на книги уже семь лет после того, как в 2010-м был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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