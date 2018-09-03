Не доросла: На Урале школьнице не продали книги Бродского и Есенина из-за возраста

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-03T19:55:44+03:00

Не все книги можно купить из-за возраста Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Екатеринбурге школьница не смогла приобрести сразу несколько книг отечественных классиков из-за того, что на них стояла маркировка "18+". В список недоступной литературы попали имена из списка обязательной к прочтению школьной литературы: Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Сергея Есенина.

Как выяснилось, на кассе 17-летней школьнице отказали в продаже товара из-за ее возраста.

В одном из магазинов крупной книжной сети "Комсомолке" рассказали, что продавцы обязаны соблюдать требования законодательства и, если на товаре указано ограничение по возрасту, то сотрудники торгового зала не могут продать книгу.

- Школьницу не ограничивали в правах, на книжной полке есть книги этих же авторов, которые подростки могут приобрести. Этот случай, видимо, не единичный, однако никакой сенсации тут нет, - считают представители книжной сети.

По всей видимости, причиной конфуза стало то, что у указанных авторов наряду с произведениями из школьной программы есть книги с ненормативной лексикой и описанием употребления алкоголем.

- Вероятно, именно это стало причиной того, что на нескольких изданиях появился гриф "18+", - заключает собеседник "Комсомолки".